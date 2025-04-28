Samsung İnternet yenileniyor: Chrome'u geçebilecek mi

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Samsung, Galaxy cihazlarındaki kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanarak bir sonraki büyük arayüz güncellemesi olan One UI 8 üzerinde çalışıyor.

Henüz One UI 7 birçok kullanıcı için güncel standart olsa da One UI 8 ile birlikte gelmesi beklenen yeniliklerden biri de şirketin kendi web tarayıcısı Samsung Internet'i hedefliyor.

İlk One UI 8 geliştirme sürümlerine dayanan raporlar, Samsung Internet uygulaması için önemli bir görsel yenileme ve arayüz değişikliği öneriyor. Bu değişikliklerin amacı, tarayıcıyı daha modern, kişisel ve sezgisel hale getirmek.

SAMSUNG INTERNET İÇİN YENİ GÖRÜNÜM DETAYLARI

Yapılacak görsel yeniliklerden biri, tarayıcının başlangıç sayfasının arka planıyla ilgili. Mevcut sade arka plan yerine, kullanıcıların yakında bu alanı kendi özel görselleriyle kişiselleştirebileceği ve böylece tarayıcıya hoş bir bireysellik katabileceği belirtiliyor.

Estetik değişikliklerin ötesinde, kullanıcı arayüzünün kendisi de daha temiz ve ferah bir yapıya kavuşuyor.

Düğmeler ve menüler arasında daha fazla boşluk bırakılarak daha az karmaşık ve gezinmesi daha kolay bir his yaratılması hedefleniyor.

Bu yeniden tasarım ayrıca, yakın zamanda ziyaret edilen web sitelerini gösteren kullanışlı bir kaydırmalı bölüm (carousel) sunuyor; bu bölümün, Samsung Hesabınıza bağlı diğer cihazlarda ziyaret ettiğiniz siteleri de içerebileceği ve böylece cihazlar arası gezinmeyi sorunsuz hale getireceği ifade ediliyor.

Görsel uyumu sağlamak amacıyla, bu menüdeki simgelerin, kullanıcının cihazına uyguladığı mevcut temanın renk paletini benimseyeceği de gelen bilgiler arasında.

DEĞİŞİMİN AMACI CHROME İLE REKABET

Bu kapsamlı yenileme, Samsung Internet'in rakipleri karşısında daha güçlü bir alternatif olmasını hedefliyor.

Her ne kadar Galaxy cihazlarında varsayılan tarayıcı olsa da Samsung Internet; Google Chrome, Firefox ve Microsoft Edge gibi devlerle rekabet ediyor.