Samsung ve Xiaomi'den, kutusundan şarj cihazı çıkmayan iPhone12'ye gönderme

Samsung ve Xiaomi, Facebook üzerinden yaptıkları paylaşımlarda, kutusundan şarj cihazı çıkmayan iPhone 12 modelleri üzerinden Apple'a göndermede bulundu.

Apple, düzenlediği etkinlikte merakla beklenen yeni iPhone 12 serisini tanıttı. Ancak en az etkinlik kadar, Apple'ın iPhone 12 kutularından şarj cihazını kaldırması da konuşuldu.

Aslına bakacak olursak, iPhone 12 kutularından şarj cihazının çıkmayacağı haftalar önce sızdırılmış ve biz de bu gelişmeleri sizlerle paylaşmıştık. Ancak Apple'ın bu bilgiyi doğrulaması, diğer üreticilerin de dikkatini çekti.

SAMSUNG VE XIAOMI'DEN iPHONE 12'YE GÖNDERME

Daha önce Twitter üzerinden 5G konusunda Apple'a sataşan Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, Galaxy telefonların her şeyi sunduğunu belirterek şarj cihazının fotoğrafını gönderiye ekledi.

Çinli şirket Xiaomi ise bir video paylaşarak, "Endişelenmeyin!, Mi 10T Pro'nun kutusundan hiçbir şey çıkarmadık." ifadelerine yer verdi.

APPLE'IN AMACI FİYATLARI DÜŞÜRMEK

Apple, iPhone 12 serisini iPhone 11 modellerine benzer fiyatlarla satışa çıkarmak istiyor. Ancak artan maliyetler ve yeni modellere eklenen 5G teknolojisi, fiyatların da artmasına neden olacaktı.

Bu nedenle Apple, yeni şarj cihazını ve kulaklığını iPhone'ların kutusuna yerleştirmeyerek, iPhone 12 modellerini biraz daha ucuza satabilecek.