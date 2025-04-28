Samsung'un bir sonraki Exynos çipi Meta'nın yapay zekası kullanılarak üretilecek

Haber Merkezi

Samsung'un yarı iletken üretim kolu Samsung Foundry, Exynos işlemcilerini mümkün olan en kısa sürede pazara güçlü bir şekilde döndürmek için önemli adımlar atıyor.

Gelen raporlara göre bu adımlardan biri de Meta'nın kısa süre önce duyurduğu gelişmiş yapay zeka modeli Llama 4'ün yardımını almak.

Daha önce Samsung'un yarı iletken tasarım sürecinde kendi geliştirdiği yapay zeka modelini kullandığı biliniyordu.

Ancak bu dahili yapay zeka modelinin, kullanıma sunulan harici yapay zeka modelleri kadar verimli veya yetenekli olmadığı yönünde söylentiler vardı.

Llama 4'ü kullanma kararı, Samsung'un Exynos işlemcilerini cihazlarının geleceği olarak gördüğünü ve bu konuda ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gösteriyor.

LLAMA 4 NASIL KULLANILACAK

Llama 4 yapay zeka modelinin yalnızca Samsung içinde yerel olarak kullanılacağı ve veri sızıntısı riskini azaltmak amacıyla dış dünya ile bağlantısının olmayacağı belirtiliyor.

Yapay zeka, çalışanlara belgeleri işlemekten yonga seti tasarlamaya kadar çeşitli konularda yardımcı olmak üzere kullanıma sunulacak.

Samsung, Llama 4'ü kullanarak Exynos işlemcilerini tekrar rekabetçi bir seviyeye getirme sürecini hızlandırabileceğini umuyor. Bu hamle, özellikle tasarım ve doğrulama süreçlerinde önemli verimlilik artışları sağlayabilir.

HEDEF: EXYNOS 2600 VE GALAXY S26

Samsung Foundry, kısa süre önce 3nm yonga seti üretim sürecini stabilize etmiş ve hemen ardından 2nm süreçleri üzerinde çalışmaya başlamıştı.

Tüm Galaxy S25 modellerinde Snapdragon kullanmak zorunda kaldığı iddia edilen Samsung'un, Galaxy S26 serisi ile birlikte 2nm üretim sürecine sahip Exynos 2600'ü piyasaya sürmeyi hedeflediği biliniyor.

Gelen bilgilere göre Samsung, 2nm Exynos 2600 yonga seti üzerinde mükemmel bir ilerleme kaydediyor. Bu noktada en büyük rakibi Apple, iPhone, Mac ve diğer cihazlarında kendi geliştirdiği ve yüksek performans ile verimlilik sunan Apple Silicon çiplerini kullanıyor.

Samsung da Exynos ile benzer bir donanım ve yazılım sinerjisi yakalamayı hedefliyor, ancak Exynos işlemcileri tarihsel olarak Snapdragon versiyonlarının gerisinde kalmıştı.