Samsung'un yeni yapay zeka aracı cihazlarınızı uzaktan onarmanıza yardımcı oluyor

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Teknoloji devi Samsung, müşteri hizmetleri alanında çığır açacak yeni bir teknolojiyle karşımızda.

Şirket, ev aletlerindeki sorunları uzaktan çözmeyi ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan Ev Aletleri Uzaktan Yönetim (HRM) aracını Hindistan'da piyasaya sürdü.

Yapay zeka (AI) teknolojisini kullanan bu araç, sorunların hızlı bir şekilde tespit edilip çözülmesini sağlayarak teknik servis ziyaretlerine olan ihtiyacı azaltıyor.

Bu sayede hem müşterilerin zamandan tasarruf etmesi hem de cihazların kesintisiz kullanımı hedefleniyor.

SMART THINGS UYGULAMASIYLA ÇALIŞIYOR

HRM aracı, Samsung'un Smart Things uygulamasına bağlı akıllı cihazlar için uzaktan danışmanlık, izleme ve kontrol özellikleriyle gerçek zamanlı sorun çözümü sunuyor.

Müşteri odaklı bu uygulama, bir cihaz işletim aracı gibi davranarak cihazların kullanım modellerini takip ediyor.

Bir müşteri ev aletinde bir sorun bildirdiğinde, HRM sistemi Samsung'un CRM sistemi aracılığıyla cihazın modelini ve seri numarasını otomatik olarak tespit ediyor. Bu sayede teknik servis ekibi, sorunu daha hızlı ve doğru bir şekilde analiz edebiliyor.

HRM ARACI KLİMA SORUNUNU NASIL ÇÖZDÜ

HRM aracının gerçek hayattaki başarısına dair çarpıcı bir örnek, Chennai'de yaşayan bir müşterinin klima sorununda yaşandı. Klimasının düzgün soğutmadığını fark eden müşteri, Smart Things uygulaması üzerinden bir hata bildirimi aldı.

Müşteri, Smart Things'teki Evde Bakım hizmeti aracılığıyla Samsung'un destek ekibine ulaştı ve bir çağrı merkezi danışmanına bağlandı.

Danışman, HRM'nin uzaktan teşhis özelliğini kullanarak sorunun mikrofiltrenin temizlenmesi gerektiğinden kaynaklandığını tespit etti.

Ardından, müşteriye klimanın soğutma verimliliğini nasıl geri kazandıracağı konusunda telefonla rehberlik ederek sorunu yerinde ziyaret gerektirmeden çözdü.