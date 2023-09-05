Savaş Yöndem şirketlerin siber güvenlik önlemlerini tek tek anlattı Ensonhaber canlı yayınına katılan Siber Güvenlik Uzmanı Savaş Yöndem son dönemde artan siber tehlikelere karşı şirketlerin nasıl korunması gerektiğini anlattı.

ensonhaber.com

Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, siber saldırganları da harekete geçirdi.

Özellikle 2020 yılında yapılan siber saldırı sayılarında rekor artışlar yaşanmıştı.

Bu konuya en çok maruz kalan gruplardan birisi de şirketler.

Uzman isim Ensonhaber yayınında değerlendirdi

Ensonhaber canlı yayınına katılan Siber Güvenlik Uzmanı Savaş Yöndem son dönemde artan siber tehlikelere karşı şirketlerin nasıl korunması gerektiğini anlattı.

"Her şirketin siber güvenlik konusunda kendisini konumlaması gerekir"

Siber Güvenlik Uzmanı Savaş Yöndem'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Şirketler için siber güvenliğin anlamı ayrıdır, devletler için ayrıdır. Kısaca ifade etmek gerekirse dijital ortamlardaki varlıklarımızın korunmasına yönelik bir hizmettir. Her firma artık teknoloji kullanmak zorunda. Her şirketin siber güvenlik konusunda kendisini konumlaması gerekir.

"Siber güvenliğe dair kurallar belirlenmiş düzeyde değil"

Kişinin kullanmış olduğu cihaza iyi hakimiyeti, cihazına yapılabilecek saldırıda kendisini koruyor olabilmesi yaşanabilecek tehlikeleri en alt seviyeye indirir. Henüz daha ana hatlarıyla birlikte siber güvenliğe dair kurallar belirlenmiş düzeyde değil.

"2019 yılında hayatımıza girdi"

Profesyonel olarak siber güvenlik 2019 yılında hayatımıza girdi. İş profesyonelleştikçe bizim de bazı sorunlarımız ortaya çıkmaya başladı. Bu konuyla regülasyonlarla şart konumda.

"Türk ihracatçılara saldırılar başladı"