Sony, ilk resmi PlayStation monitörünü tanıttı: İşte özellikleri

Sony, State of Play Japan etkinliğinde oyuncuları heyecanlandıran yeni donanımlarını görücüye çıkardı.

Şirket, hem konsol hem de bilgisayar kullanıcılarına hitap eden resmi PlayStation monitörünü duyurdu.

240 HZ YENİLEME HIZI VE ÖZEL TASARIM

27 inç büyüklüğündeki QHD ekran, HDR ve değişken yenileme hızı desteğiyle birlikte geliyor.

Monitör bilgisayarda 240 Hz yenileme hızı sunarken, PS5 oyunlarında bu hız 120 Hz ile sınırlı kalıyor.

DUALSENSE İÇİN DAHİLİ ŞARJ KANCASI VAR

Cihazın en dikkat çeken özelliği, ekranın arkasından katlanarak açılan dahili şarj kancası oldu.

Bu kanca sayesinde oyuncular, DualSense kontrolcülerini monitör üzerine yerleştirerek kolayca şarj edebiliyor ve her an oyuna hazır tutabiliyor.

Sony, fiyatını henüz açıklamadığı bu monitörün 2026 yılında ABD ve Japonya'da satışa sunulacağını belirtti.

Şirketin bu hamlesi ve yakında çıkacak Pulse Elevate hoparlörleri, PC oyunculuğunda daha fazla söz sahibi olma stratejisinin bir parçası.