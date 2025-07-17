Sony kan kaybediyor: Avrupa'da telefon satışlarını azaltacak

Japon teknoloji devi Sony'nin, Avrupa'daki akıllı telefon pazarından yavaş yavaş çekildiğine dair işaretler artıyor.

Finlandiya'dan gelen bir rapora göre, şirketin en yeni telefonu Xperia 1 VII, artık Sony'nin Finlandiya web sitesi veya bilinen perakende mağazaları üzerinden satışa sunulmuyor.

DEĞİŞİKLİK SADECE FİNLANDİYA İLE SINIRLI DEĞİL

Bu durum sadece Finlandiya ile sınırlı değil; Avrupa'nın birçok ülkesinde en yeni Xperia modeli resmi çevrimiçi mağazalarda listelenmiyor.

Telefonun yalnızca Almanya ve Birleşik Krallık gibi birkaç ülkede hala satılıyor olması, Sony'nin bölgedeki varlığını ciddi şekilde azalttığının bir işareti olarak görülüyor.

SORUN SADECE AVRUPA'DA DEĞİL, JAPONYA'DA DA VAR

Sony'nin sorunları sadece Avrupa ile sınırlı değil; Xperia 1 VII'nin, markanın anavatanı olan Japonya'da da zayıf satışlar ve bazı teknik sorunlarla kötü bir başlangıç yaptığına dair haberler var.

Bu durum, sorunun daha derinlere indiğini ve markanın akıllı telefon geleceği hakkında ciddi soru işaretleri yarattığını gösteriyor.