Sony, PlayStation Plus fiyatlarına bir zam daha yapabilir

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Sony’nin yıllık yatırımcı toplantısında konuşan PlayStation yöneticisi Hideaki Nishino, PlayStation Plus abonelik sisteminin geleceği ve fiyatlandırma stratejisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu

OYUNCULAR ÜST PAKETLERE YÖNELİYOR

Hideaki Nishino, şirketin ilk parti (exclusive) oyunları daha az sunmasına ve eski klasiklerin yavaş eklenmesine rağmen, oyuncuların Extra ve Premium gibi daha pahalı abonelik katmanlarına geçmeye devam ettiğini belirtti. Bu durumun Sony için kârlı bir büyüme anlamına geldiğinin altını çizdi.

Nishino, "Abonelik sistemimizi sürekli geliştirerek daha fazla etkileşim ve sadakat hedefliyoruz. Artık abonelerin yaklaşık yüzde 38’i Extra veya Premium katmanlara geçmiş durumda." dedi.

YENİ ZAM GELEBİLİR MESAJI

Sony, doğrudan "yeniden zam gelecek" demese de Nishino'nun açıklamaları bu yönde güçlü bir sinyal olarak algılandı.

Hizmete yeni özellikler eklendikçe ve değer önerisi arttıkça, PlayStation Plus fiyatlarının da sabit kalmayacağı mesajı verildi.

Bu nesilde daha önce iki kez zam gören hizmetin, önümüzdeki dönemde yeni bir fiyat artışıyla karşılaşması muhtemel görünüyor.

Bu durum, son dönemde Game Pass için de gündeme gelen zam haberleriyle birleşince, Türkiye'deki oyuncular için oyunlara erişimin maliyetinin artmaya devam edeceğini gösteriyor.