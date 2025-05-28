Sony, PS Vita benzeri yeni bir oyun konsolu geliştiriyor

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Sony'nin bir sonraki taşınabilir konsolu PlayStation üzerinde çalıştığı iddia edildi. Bu iddia, Sony'nin şu anda 2028'de duyurulması beklenen PlayStation Vita'nın halefi üzerinde çalıştığını öne süren tanınmış sızıntıcı Jukanlosreve'ye ait.

Sony'nin, şirket içinde "Jupiter" kod adıyla anılan "yeni bir düşük güç tüketimli oyun SoC (System-on-Chip) projesini" değerlendirdiği ve şirketin bunu AMD'nin geliştirmesini istediği söyleniyor.

ÇİP ÜRETİMİ VE İŞ BİRLİKLERİ YAPILIYOR

Jukanlosreve, "Çipin AMD tarafından geliştirilmesi ve Samsung Foundry'nin SF2P düğümü kullanılarak üretilmesi bekleniyor ve seri üretime 2028 sonrasında geçilmesi hedefleniyor." dedi.

Sızıntıcı ayrıca anlaşmanın henüz kesinleşmediğini, "hala Sony, Samsung ve AMD arasında incelendiğini" vurguladı.

Sony'nin taşınabilir bir konsol geliştirdiğini ilk kez duymuyoruz. Kasım 2024'te PlayStation şirketinin PS5 oyunlarını yerel olarak çalıştırabilen bir el konsolu geliştirdiği bildirilmişti.

Projeye yakın kaynaklar o dönemde cihazın Nintendo Switch ve şu anda prototip aşamasında olan Xbox taşınabilir konsoluyla rekabet edeceğini ve PlayStation Portal'dan farklı olacağını söylemişti.

Yeni konsolun bulut oyunculuğuna veya uzaktan oynamaya dayanmayacağı ve bunun yerine daha güçlü bir PS Vita gibi tüm PS5 oyunlarını kendi başına çalıştıracağı söyleniyordu.