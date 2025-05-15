Sony, PS5 fiyatlarına yeni bir zam daha planlıyor

Haber Merkezi

Japon teknoloji devi Sony, ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulanan gümrük tarifelerinin getirdiği mali yük nedeniyle PlayStation 5 (PS5) konsollarının fiyatlarında yeni bir artış yapmayı ve üretimi ABD'ye taşımayı değerlendirdiğini açıkladı.

Şirket, önümüzdeki mali yıl için yaklaşık 100 milyar yen (680 milyon dolar) tutarında bir tarife yükü bekliyor.

SONY MALİ YÜKÜ TÜKETİCİYE YANSITMAYI DEĞERLENDİRİYOR

Sony CFO'su Lin Tao, şirketin bu gümrük tarifelerinin kârlılık üzerindeki etkisini telafi etmek için maliyeti tüketiciye "aktarmayı" düşündüğünü belirtti.

Bu değerlendirme sadece PS5 ile sınırlı olmayıp, şirketin tüm ürün yelpazesini kapsıyor.

PS5 ÜRETİMİ TRUMP TARİFELERİNDEN KAÇMAK İÇİN ABD'YE TAŞINABİLİR

Sony CEO'su Hiroki Totoki, PS5 konsollarının üretiminin ABD'ye taşınmasının bir olasılık olduğunu ifade etti.

Totoki, sistemin "yerel olarak üretilebileceğini" ve bunun Trump tarifelerinin yükünü aşmak için "etkili bir strateji" olacağını söyledi.

Geçmiş nesillerdeki geleneksel fiyat düşüşlerinin aksine, PS5 ve Xbox Series X|S'in maliyetleri 2020'den beri artış gösteriyor.

PS5, geçtiğimiz ay Birleşik Krallık, Avrupa ve Avustralya'da zaten bir fiyat artışı yaşamıştı. Sony, 2020'deki lansmanından bu yana 77,7 milyon PS5 konsolu sattığını ve yazılım satışlarının arttığını belirtti.