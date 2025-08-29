Sony, üç farklı PlayStation 6 sürümü üzerinde çalışıyor

Sony'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil PlayStation konsoluyla ilgili bugüne kadarki en kapsamlı sızıntı ortaya çıktı.

İddialara göre şirket, yeni nesilde PS6, daha uygun fiyatlı PS6S ve bir de el konsolu olmak üzere üç farklı cihazla oyuncuların karşısına çıkacak.

PS5'TEN GÜÇLÜ EL KONSOLU

Sızıntının en dikkat çekici kısmı, PS5'ten bile daha güçlü olacağı söylenen PS6 el konsolu. 3nm üretim sürecinden çıkacak Canis APU, Zen 6 çekirdekleri ve RDNA5 tabanlı bir GPU'ya sahip olacağı iddia edilen bu cihaz, PS4 ve PS5 oyunlarıyla da geriye uyumlu olacak.

UYGUN FİYATLI PS6S SEÇENEĞİ

Sony'nin, Microsoft'un Xbox Series S ile yakaladığı başarıya benzer bir strateji izleyerek, daha düşük özelliklere sahip ve uygun fiyatlı bir PS6S modeli de sunacağı belirtiliyor.

Bu hamle, yeni nesil oyun deneyimini farklı bütçelere hitap edecek şekilde çeşitlendirmeyi amaçlıyor.

BEKLENEN ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYATLAR

Sızıntının kaynağı olan Moore's Law Is Dead, bu üç yeni nesil konsolun da 2027 yılında çıkmasını bekliyor, ancak bu tarihin 2028'e de sarkabileceği düşünülüyor.

Fiyatların ise PS6S için 299-399 dolar, el konsolu için 399-499 dolar ve ana PS6 konsolu için 549-699 dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.