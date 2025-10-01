Spotify'a dev zam: İşte yeni abonelik ücretleri

Spotify, Türkiye’de yeni fiyat düzenlemesine gitti.

Yeni fiyatlarda ise yüzde 50-60'a varan artışlar dikkat çekti.

YENİ FİYATLAR

Yapılan açıklamaya göre bireysel abonelik ücreti 59,99 TL’den 99 TL’ye yükseldi.

Öğrenci paketi 32,99 TL’den 55 TL’ye, Duo paketi 79,99 TL’den 135 TL’ye, Aile paketi ise 99,99 TL’den 165 TL’ye çıkarıldı. Böylelikle abonelik ücretlerine yüzde 66 zam yapılmış oldu.

Ayrıca şirket, yeni aboneler için sunduğu bir aylık ücretsiz deneme seçeneğini de sonlandırdı.

ŞİRKET YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM

Spotify’ın kurucusu ve CEO’su Daniel Ek, yaklaşık 20 yılın ardından görevini bırakacağını duyurdu.

1 Ocak 2026 itibarıyla yönetim kurulu başkanlığına geçecek olan Ek’in yerine Spotify’ın eş başkanları Alex Norström ve Gustav Söderström “çift CEO” olarak görevi devralacak.

Ek, yeni dönemde uzun vadeli strateji ve regülasyonlara odaklanacağını söyledi.

Öte yandan Spotify, Türkiye’de Rekabet Kurumu’nun radarında. Kurum, şirket hakkında ayrımcılık ve yıkıcı fiyatlama iddialarıyla soruşturma başlattı.

Bu kapsamda Spotify’ın çalma listeleri, algoritmaları ve fiyat politikalarının rekabeti zorlaştırıp zorlaştırmadığı incelenecek.