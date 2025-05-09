Steam, Türkiye'de en çok satılan oyunları açıkladı

Dünyanın önde gelen dijital oyun platformu Steam, 29 Nisan ile 6 Mayıs tarihleri arasındaki Türkiye satış rakamlarını paylaştı.
Listeye göre, ülkemizde en çok ilgi gören yapımlar arasında farklı türlerden oyunlar yer alıyor. Özellikle indirim dönemlerinin etkisiyle bazı popüler oyunlar listede üst sıralarda kendine yer buldu.
İLK SIRADA TANIDIK BİR İSİM VAR
Steam Türkiye'de geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunu EA SPORTS FC 25 oldu. Büyük bir indirimle sunulan futbol oyunu, Türk oyuncuların ilgisini çekmeyi başardı.
Listenin devamında ise hayatta kalma oyunu Rust, yeni çıkan Clair Obscur: Expedition 33, yarış oyunu Forza Horizon 5 ve yerli yapım R.E.P.O. gibi çeşitli türlerdeki oyunlar sıralandı.
Ayrıca strateji oyunu Crusader Kings III ve aksiyon RPG oyunu DARK SOULS III de uygulanan indirimlerle listede dikkat çekti.
DİKKAT ÇEKEN DİĞER OYUNLAR
Steam Türkiye çok satanlar listesinde yer alan diğer yapımlar ise taktiksel nişancı oyunu Squad, simülasyon oyunu Schedule I ve savaş oyunu Battlefield 1 oldu.
Özellikle Battlefield 1'in yüzde 95 gibi yüksek bir indirim oranıyla listede yer alması dikkat çekti.
EN ÇOK SATAN OYUNLAR VE FİYATLARI
EA SPORTS FC 25 – 69.99 dolar → 20.99 dolar (Yüzde 70 indirim)
Rust – 18.99 dolar
Clair Obscur: Expedition 33 – 34.99 dolar
Forza Horizon 5 – 32.78 dolar → 16.39 dolar (Yüzde 50 indirim)
R.E.P.O. – 5.79 dolar
Squad – 24.99 dolar
Schedule I – 10.49 dolar
Crusader Kings III – 29.99 dolar → 8.99 dolar (Yüzde 70 indirim)
DARK SOULS III – 39.99 dolar → 19.99 dolar (Yüzde 50 indirim)
Battlefield 1 – 39.99 dolar → 1.99 dolar (Yüzde 95 indirim)
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