Steam, Türkiye'de en çok satılan oyunları açıkladı

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Dünyanın önde gelen dijital oyun platformu Steam, 29 Nisan ile 6 Mayıs tarihleri arasındaki Türkiye satış rakamlarını paylaştı.

Listeye göre, ülkemizde en çok ilgi gören yapımlar arasında farklı türlerden oyunlar yer alıyor. Özellikle indirim dönemlerinin etkisiyle bazı popüler oyunlar listede üst sıralarda kendine yer buldu.

İLK SIRADA TANIDIK BİR İSİM VAR

Steam Türkiye'de geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunu EA SPORTS FC 25 oldu. Büyük bir indirimle sunulan futbol oyunu, Türk oyuncuların ilgisini çekmeyi başardı.

Listenin devamında ise hayatta kalma oyunu Rust, yeni çıkan Clair Obscur: Expedition 33, yarış oyunu Forza Horizon 5 ve yerli yapım R.E.P.O. gibi çeşitli türlerdeki oyunlar sıralandı.

Ayrıca strateji oyunu Crusader Kings III ve aksiyon RPG oyunu DARK SOULS III de uygulanan indirimlerle listede dikkat çekti.

DİKKAT ÇEKEN DİĞER OYUNLAR

Steam Türkiye çok satanlar listesinde yer alan diğer yapımlar ise taktiksel nişancı oyunu Squad, simülasyon oyunu Schedule I ve savaş oyunu Battlefield 1 oldu.

Özellikle Battlefield 1'in yüzde 95 gibi yüksek bir indirim oranıyla listede yer alması dikkat çekti.

EN ÇOK SATAN OYUNLAR VE FİYATLARI

EA SPORTS FC 25 – 69.99 dolar → 20.99 dolar (Yüzde 70 indirim)

Rust – 18.99 dolar

Clair Obscur: Expedition 33 – 34.99 dolar

Forza Horizon 5 – 32.78 dolar → 16.39 dolar (Yüzde 50 indirim)

R.E.P.O. – 5.79 dolar

Squad – 24.99 dolar

Schedule I – 10.49 dolar

Crusader Kings III – 29.99 dolar → 8.99 dolar (Yüzde 70 indirim)

DARK SOULS III – 39.99 dolar → 19.99 dolar (Yüzde 50 indirim)

Battlefield 1 – 39.99 dolar → 1.99 dolar (Yüzde 95 indirim)