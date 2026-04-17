Çin Uzay İstasyonu’nda kritik görev: Üçüncü uzay yürüyüşü tamamlandı

Çin’in uzay çalışmalarındaki ilerleyişi, Tiengong Uzay İstasyonu’nda yürütülen görevlerle hız kesmeden devam ediyor. Şıncou-21 ekibi, istasyon dışındaki üçüncü faaliyetini tamamlayarak önemli bir aşamayı geride bıraktı.

5,5 SAATLİK UZAY YÜRÜYÜŞÜ

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı’nın (CMSA) açıklamasına göre taykonotlar Cang Lu, Vu Fey ve Cang Hongcang’dan oluşan ekip, istasyon dışındaki üçüncü uzay yürüyüşünü başarıyla tamamladı. Yaklaşık 5,5 saat süren görevde Cang Lu ve Vu Fey istasyon dışındaki çalışmaları yürütürken, Cang Hongcang içeriden destek sağladı.

KRİTİK KURULUM VE BAKIM ÇALIŞMALARI

Uzay yürüyüşü sırasında taykonotlar, robotik kol ve yer kontrol ekiplerinin desteğiyle uzay enkazına karşı koruma sağlayan bir cihazın kurulumunu gerçekleştirdi. Ayrıca istasyonun dış donanımları ve ekipmanlarında bakım çalışmaları da yapıldı.

GÖREV SÜRESİ UZATILIYOR

31 Ekim 2025’te uzaya gönderilen Şıncou-21 ekibinin görev süresinin 6 ay olarak planlandığı, ancak bu sürenin 1 ay daha uzatılmasının değerlendirildiği belirtildi.

ÇİN'İN "GÖK SARAYI" PROJESİ

Çin, uluslararası uzay iş birliklerindeki kısıtlamalar nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurma yoluna gitmişti. “Tiengong” (Gök Sarayı) adı verilen istasyon, bir çekirdek modül ve iki laboratuvar modülünden oluşuyor.

MODÜLLER TAMAMLANDI, YENİ HEDEFLER VAR

İstasyonun ana parçası olan “Tienhı” modülü 2021’de, “Vıntien” ve “Mıngtien” laboratuvar modülleri ise 2022’de uzaya gönderildi. T şeklindeki yapısıyla tamamlanan istasyon, artık uygulama ve geliştirme aşamasında faaliyet gösteriyor. Ayrıca “Şüntien” adlı uzay teleskobunun da istasyona eklenmesi planlanıyor.

Tiengong Uzay İstasyonu’na personel “Şıncou” mekikleriyle ulaştırılırken, ikmal malzemeleri “Tiencou” kargo araçlarıyla taşınıyor. Çin, bu istasyonla uzay araştırmalarında bağımsız bir güç olmayı hedefliyor.