PlayStation Plus Nisan 2026 oyunları belli oldu

PlayStation kullanıcılarının yakından takip ettiği PS Plus abonelik hizmetinin nisan ayı oyun kütüphanesi güncellendi.

Essential katmanının ardından Extra ve Premium üyeleri için de erişime açılacak yeni yapımlar belli oldu.

PS PLUS EXTRA VE PREMİUM OYUNLARI NELER

Sony'nin yaptığı duyuruya göre, 21 Nisan tarihinden itibaren birçok dikkat çekici oyun oyunseverlerin beğenisine sunulacak.

Bu heyecan verici listede The Crew Motorfest, Horizon Zero Dawn Remastered ve Football Manager 26 Console gibi önemli yapımlar yer alıyor.

Ayrıca kütüphaneye Warriors: Abyss, Squirrel with a Gun, The Casting of Frank Stone ve Monster Train oyunları da dahil ediliyor.

Böylece aboneler nisan ayında oldukça zengin bir oyun yelpazesiyle karşılaşacak.

SADECE PREMİUM ABONELERİNE ÖZEL OYUN

Belirtilen geniş listeye ek olarak PlayStation Plus Premium katmanı abonelerine özel bir sürpriz de bulunuyor.

Sadece en üst pakete sahip olan kullanıcılar, Wild Arms 4 oyununu konsollarında deneyimleyebilecek.

ESSENTİAL KATMANI DA UNUTULMADI

Nisan ayının başlarında hizmetin en alt katmanı olan PS Plus Essential için de üç farklı oyun erişime açılmıştı.

Bu kapsamda Lords of the Fallen, Tomb Raider I-III Remastered ve Sword Art Online Fractured Daydream yapımları oyuncularla buluşmuştu.