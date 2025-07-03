Stellantis, AB'nin emisyon hedeflerinden şikayetçi: Fabrikalar kapanabilir

Peugeot, Fiat ve Opel gibi markaları bünyesinde bulunduran otomotiv devi Stellantis, Avrupa Birliği'nin (AB) katı emisyon hedefleri yüzünden büyük bir krizin eşiğinde.

Şirketin Avrupa Başkanı Jean-Philippe Imparato, mevcut kuralların değişmemesi halinde üretim tesislerini kapatmak gibi zor kararlar alabileceklerini açıkladı.

2,5 MİLYAR EUROLUK CEZA TEHDİDİ

Imparato, mevcut emisyon hedeflerinin ulaşılamaz olduğunu ve bu durumun şirketi "iki-üç yıl" içinde 2,5 milyar euroya varan devasa bir cezayla karşı karşıya bıraktığını belirtti.

Şirket, bu cezaları ödemek ya da emisyon ortalamasını düşürmek için daha fazla elektrikli araç satmak arasında zor bir seçim yapmak zorunda kalacak.

YIL SONUNA KADAR SÜRE: "ZOR KARARLAR ALACAĞIZ"

Roma'da parlamentoda konuşan Stellantis yöneticisi, düzenlemelerde bu yılın sonuna kadar önemli bir değişiklik olmazsa geri dönülemez adımlar atılabileceğinin sinyalini verdi.

Imparato, "zor kararlar almak zorunda kalacağız" diyerek fabrika kapatma ihtimalini açıkça dile getirdi.