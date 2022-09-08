Petrol
88.36
0.41%
Euro
18.2989
0.33%
Dolar
18.232
0.09%
Altın
1.01
0.31%
Borsa
3498
2.80%
Bitcoin
354.583
2.85%
BTXN Coin
5.04
4.34%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Steve Jobs'ın Kızı Eve Jobs, iPhone 14'le dalga geçti

    Apple'ın kurucularından Steve Jobs'ın kızı Eve Jobs, iPhone 14 etkinliğinin ardından yeni bir paylaşım yaparak iPhone 14'e gönderme yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2022 - 13:58
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 13:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Steve Jobs'ın Kızı Eve Jobs, iPhone 14'le dalga geçti

    iPhone 14 modelleri, Apple'ın dün akşam TSİ 20.00'de başlayan etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı.

    Daha önce sizlerle paylaştığımız gibi Apple; iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.

    Özellikle serinin baz modeli iPhone 14'ün bir önceki modele göre çok fazla değişiklik içermemesi, Steve Jobs’ın kızı Eve Jobs'ın dikkatini çekti.

    Apple'a gönderme yaptı

    Instagram hesabından bir paylaşım yapan Eve Jobs, aşağıdaki fotoğrafla birlikte "Apple’ın bugünkü tanıtımından sonra iPhone 13’ten iPhone 14’e geçerken ben ifadelerini kullandı.

    iphne 14

    Apple kurucusunun kızı olan günümüzde modellik yapan Eve Jobs’ın böyle bir paylaşımda bulunması nedeniyle birçok sosyal medya kullanıcısı benzer paylaşımlar yaparak Eve Jobs'a destek verdi.

    Apple, özellikle Steve Jobs döneminde her yıl tanıttığı iPhone’larında büyük yeniliklerle karşımıa çıkıyordu. Ancak yeni modeller arasında, özellikle tasarım olarak pek farkın bulunmaması, bu tür paylaşımları beraberinde getiriyor.


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!
    Tesla

    Ünlü iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!

    Galatasaray 3 transferi birden açıkladı
    Futbol

    Galatasaray 3 transferi birden açıkladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin haklı, tahıl zenginlere gidiyor
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin haklı, tahıl zenginlere gidiyor

    Görüş Bildir