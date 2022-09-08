Steve Jobs'ın Kızı Eve Jobs, iPhone 14'le dalga geçti

Apple'ın kurucularından Steve Jobs'ın kızı Eve Jobs, iPhone 14 etkinliğinin ardından yeni bir paylaşım yaparak iPhone 14'e gönderme yaptı.

iPhone 14 modelleri, Apple'ın dün akşam TSİ 20.00'de başlayan etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı.

Daha önce sizlerle paylaştığımız gibi Apple; iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.

Özellikle serinin baz modeli iPhone 14'ün bir önceki modele göre çok fazla değişiklik içermemesi, Steve Jobs’ın kızı Eve Jobs'ın dikkatini çekti.

Apple'a gönderme yaptı

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Eve Jobs, aşağıdaki fotoğrafla birlikte "Apple’ın bugünkü tanıtımından sonra iPhone 13’ten iPhone 14’e geçerken ben” ifadelerini kullandı.

Apple kurucusunun kızı olan günümüzde modellik yapan Eve Jobs’ın böyle bir paylaşımda bulunması nedeniyle birçok sosyal medya kullanıcısı benzer paylaşımlar yaparak Eve Jobs'a destek verdi.

Apple, özellikle Steve Jobs döneminde her yıl tanıttığı iPhone’larında büyük yeniliklerle karşımıa çıkıyordu. Ancak yeni modeller arasında, özellikle tasarım olarak pek farkın bulunmaması, bu tür paylaşımları beraberinde getiriyor.

