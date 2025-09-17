Trump: TikTok anlaşmasında sona geldik

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’ye yapacağı resmi ziyaret için Beyaz Saray’dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, TikTok’un ABD’li şirketlere satışıyla ilgili sürecin son aşamaya geldiğini söyledi.

"ÇİN İLE ANLAŞMAYA VARDIK"

Trump, “TikTok konusunda bir anlaşmaya vardık. Çin ile bir anlaşma yaptık. Cuma günü Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşerek her şeyi netleştireceğim. İyi bir anlaşma yaptık ve umarım her iki ülke için de iyi olur.” ifadelerini kullandı.

SATIN ALMA GRUBU YOLDA

19 Eylül Cuma günü Şi Cinping ile bir araya geleceğini belirten Trump, TikTok’un satın alınması için büyük şirketlerden oluşan bir grubun devrede olduğunu ve alıcıların yakında açıklanacağını dile getirdi.

HAZİNE BAKANLIĞI: "ÇERÇEVE ANLAŞMA SAĞLANDI"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de TikTok konusunda Çin ile bir çerçeve anlaşmaya varıldığını, bunun hem Trump hem de Şi Cinping tarafından onaylanması gerektiğini açıkladı.

TİKTOK YASAĞI SÜRECİ

ABD Kongresi, Mart 2024’te kabul ettiği yasayla ulusal güvenlik gerekçesiyle TikTok’un yasaklanmasının önünü açmıştı. Yasa, platformun ana ortağı ByteDance’in kontrol hissesini ABD’li bir şirkete devretmesini şart koşuyordu. Aksi halde uygulamanın yasaklanacağı karara bağlanmıştı.

TRUMP SÜREYİ DEFALARCA UZATTI

Kongre’nin belirlediği 19 Ocak son tarihi önceki ABD Başkanı Joe Biden döneminde onaylanırken, göreve gelen Trump yasaklamanın uygulanmasını üç kez ertelemişti. Bugün imzalanan yeni başkanlık kararnamesiyle TikTok’a 16 Aralık’a kadar süre tanındı.

UYGULAMA BİR GÜNLÜĞÜNE YASAKLANMIŞTI

TikTok, 19 Ocak’ta yasaya uygun şekilde ABD’de erişime kapatılmış, ancak aynı gün tekrar açılmıştı. Trump’ın göreve gelir gelmez imzaladığı kararnameyle yasaklama 75 gün ertelenmiş, ardından nisan ve haziranda ek süreler verilmişti.

"ALICILARI YAKINDA AÇIKLAYACAĞIZ"

Trump, son açıklamasında da TikTok’u satın almak isteyen büyük şirketlerden oluşan bir grup olduğunu yineleyerek, “Yakında alıcıları duyuracağız.” dedi.