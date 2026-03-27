Türkiye 5G çağına hazır: Merak edilen 10 soru

Türkiye, dijital altyapısını güçlendirmek ve küresel rekabette avantaj sağlamak amacıyla 5G’ye geçiş hazırlıklarını tamamladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 31 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek törenle, Türkiye’nin 5G’ye geçişi resmen ilan edilecek.

81 il merkezinde başlatılacak hizmetin, iki yıl içinde ülke genelinde yaygınlaşması hedefleniyor.

Yeni nesil mobil iletişim teknolojisi, yüksek hız ve düşük gecikmeyle pek çok sektörde dönüşüm sağlayacak.

5G'YE DAİR MERAK EDİLEN 10 SORU

1- 5G nedir?

Beşinci nesil mobil haberleşme teknolojisi olan 5G, 4,5G’ye göre çok daha yüksek hız, düşük gecikme süresi ve aynı anda çok sayıda cihaz bağlantısı imkânı sunuyor.

2- Türkiye’de 5G süreci nasıl işleyecek?

Hizmet sağlayıcılar, 1 Nisan 2026’dan itibaren 5G’yi sunmaya başlayacak. Yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042’ye kadar devam edecek.

3- 5G’yi kimler kullanabilecek?

Başlangıçta 81 ilde eş zamanlı devreye alınacak 5G, iki yıl içinde ülke genelinde tüm kullanıcılara ulaştırılacak.

4- 5G’nin 4,5G’den farkı ne?

Mobil internet hızı gigabit seviyesine ulaşacak; gecikme milisaniyelere düşecek. Aynı anda çok daha fazla cihaz bağlanabilecek. Böylece akıllı şehirler, IoT sistemleri ve yüksek veri ihtiyacı olan uygulamalar sorunsuz çalışacak.

5- Hangi alanlarda kullanılacak?

Sağlık: Uzaktan ameliyat ve hasta takibi

Ulaşım: Sürücüsüz araçlar ve akıllı trafik yönetimi

Sanayi: Endüstri 4.0 uygulamaları ve robotik sistemler

Eğitim ve eğlence: AR/VR, canlı yayın ve video izleme

Tarım ve şehir planlaması: Akıllı altyapılar ve IoT çözümleri

6- 5G cihazı için ne gerekli?

Cihazların 5G uyumlu olması gerekiyor. Türkiye’de yaklaşık 32 milyon 5G uyumlu telefon bulunuyor; bir yıl öncesi bu sayı 15 milyon civarındaydı ve hızla artması bekleniyor.

7- Hangi operatörler 5G sunacak?

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, 5G hizmeti sağlayacak.

8- Altyapı nasıl hazırlandı?

5G altyapısı için 2023’te AR-GE destek süreci başlatıldı, 2025’te ihale tamamlandı ve fiber altyapı ile baz istasyon yatırımları yapıldı.

9- Yerlilik ve millilik oranı nasıl olacak?

Başlangıçta yüzde 60 yerli ürün, yüzde 30 milli haberleşme ürünü kullanılması zorunlu olacak. Kullanım sürecinde bu oran artırılacak.

10- Türkiye 5G’den ne kazanacak?

5G, Türkiye’nin dijital dönüşümünü hızlandıracak, üretim ve hizmet kalitesini artıracak, günlük yaşamı kolaylaştıracak ve küresel rekabet gücünü yükseltecek.

5G İLE HAYATIN HER ALANINDA DEVRİM

Yeni nesil teknoloji, yalnızca internet hızını artırmakla kalmayacak; sağlık, eğitim, ulaşım ve sanayi gibi alanlarda verimliliği artıracak. Sürücüsüz araçlar, akıllı şehir altyapıları ve büyük veri uygulamaları artık gerçekçi hale gelecek. Türkiye, 5G ile dijital çağa güçlü bir giriş yapıyor.