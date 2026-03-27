iPhone'da yeni: WhatsApp'ta çift hesap nasıl açılır

WhatsApp, birçok yenilik ile birlikte kullanıcı deneyimlerini iyileştirmeye devam ediyor.

Kullanıma sunulan yeniliklerden ilki uzun zamandır beklenen, tek bir iOS cihazında iki hesaba sahip olma seçeneği.

Çift hesap seçeneği Android'de yıllardır mevcuttu ve iPhone kullanıcıları da artık kullanabilecek.

Bu sayede iPhone kullanıcıları, Business uygulamasına ihtiyaç duymadan iş ve kişisel kullanım için iki ayrı WhatsApp hesabı kullanabilecek.

Peki; iPhone'da çift WhatsApp nasıl açılır? İşte detaylar...

WHATSAPP ÇİFT HESAP NASIL AÇILIR

WhatsApp’ın çoklu hesap özelliği sayesinde tek bir mobil cihazda iki farklı hesap kullanabilirsiniz.

İkinci bir hesabı ayarlamak için ikinci bir telefon numarasına ve SIM karta ya da çoklu SIM veya eSIM özellikli bir telefona ihtiyacınız olacak.

WhatsApp ayarlarınızı açın, adınızın yanındaki oka tıklayın ve "Hesap ekle" düğmesine tıklayın. Hesapların gizlilik ve bildirim ayarlarını ayrı ayrı kontrol edebilirsiniz.

Aktif hesabınız giriş yapmış olduğunuz hesaptır. Aktif olmayan hesabınız ise o an kullanmadığınız hesaptır.

Hesabınızı kullanmıyor olsanız bile gelen mesajlar ve aramalarla ilgili bildirimleri alabilirsiniz.