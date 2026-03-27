Forza Horizon 6 PC sistem gereksinimleri belli oldu

Playground Games tarafından geliştirilen ve bu kez oyuncuları Japonya'nın büyüleyici yollarına götürecek olan Forza Horizon 6 için resmi PC sistem gereksinimleri duyuruldu.

Açık dünya yarış türünün en çok beklenen yapımlarından olan oyun, gelişmiş grafikleri ve modern teknolojileriyle şimdiden dikkat çekiyor.

MODERN TEKNOLOJİLERİ DESTEKLEYECEK

PC platformunda sınırları zorlayacak olan yapım; NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 3/4 ve Intel XeSS 2.1 gibi güncel görüntü yükseltme teknolojilerini tam olarak destekleyecek.

Sınırsız kare hızı ve ultra geniş monitör desteği sunan oyun, ayrıca Steam Deck ve ROG Ally gibi popüler el konsollarında da oynanabilir olacak.

FORZA HORİZON 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Oyunun düşük grafik ayarlarında 1080p deneyimi sunan minimum gereksinimleri için GTX 1650 veya RX 6500 XT ekran kartı ile 16 GB RAM yeterli oluyor.

Yüksek grafiklerde 1440p çözünürlük hedefleyen önerilen ayarlarda ise RTX 3060 Ti veya RX 6700 XT ekran kartı ile yine 16 GB RAM kombinasyonu isteniyor.

ULTRA GRAFİKLER VE IŞIN İZLEME

Ultra ayarlarda 4K çözünürlük için 24 GB RAM, NVMe SSD ve RTX 4070 Ti ya da RX 7900 XT gibi son derece güçlü ekran kartlarına ihtiyaç duyuluyor.

Işın izleme teknolojisi açıkken 4K deneyimi yaşamak isteyenlerin ise RTX 5070 Ti veya RX 9070 XT ekran kartları ile 32 GB RAM kullanması gerekiyor.

FORZA HORİZON 6 ÇIKIŞ TARİHİ

Yarış tutkunlarının heyecanla beklediği Forza Horizon 6, 19 Mayıs 2026 tarihinde PC ve Xbox Series X|S platformları için resmi olarak piyasaya sürülecek.

Oyunun ilerleyen dönemlerde PlayStation 5 platformuna da geleceği belirtilirken, bu sürüm için henüz kesin bir çıkış tarihi verilmedi.