WhatsApp'a dev güncelleme: İşte gelecek yeni özellikler

WhatsApp, kullanıcı deneyimini çok daha pratik hale getirmek amacıyla merakla beklenen birçok yeni özelliğin yer aldığı kapsamlı bir güncellemeyi yayınladı.

Bu yeni paketle birlikte yapay zeka destekli araçlardan akıllı depolama yönetimine kadar pek çok işlev platforma ekleniyor.

İPHONE KULLANICILARINA ÇİFT HESAP DESTEĞİ

Android kullanıcılarının bir süredir faydalandığı tek telefonda iki farklı hesap kullanma özelliği nihayet iPhone cihazlara da sunuldu.

Ayrıca kullanıcılar, artık işletim sistemi fark etmeksizin tüm sohbet geçmişlerini ve medyalarını iOS ile Android telefonlar arasında sorunsuzca taşıyabilecek.

AKILLI DEPOLAMA YÖNETİMİ VE ÇIKARTMA DESTEĞİ

Depolama alanı sorunu yaşayanlar, artık tüm sohbeti silmek zorunda kalmadan sadece büyük boyutlu medyaları bularak doğrudan temizleme imkanına kavuşuyor.

Bununla birlikte yenilenen sistem, klavyede emoji yazarken otomatik çıkartma önerileri sunarak mesajlaşmayı çok daha hızlı hale getiriyor.

META AI YAYINDA

Sohbetlere doğrudan entegre edilen Meta AI sayesinde kullanıcılar, gönderecekleri fotoğraflardaki istenmeyen nesneleri saniyeler içinde silebilecek veya arka planı tamamen değiştirebilecek.

Geliştirilen yeni yapay zeka yazma asistanı ise kullanıcıların gizliliğini ihlal etmeden, konuşmanın akışına en uygun yanıt taslaklarını otomatik olarak hazırlayacak.

WhatsApp’ın açıklamasına göre, yeni özellikler kademeli olarak tüm kullanıcılara sunulacak.