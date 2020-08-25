Türkiye'de internet kullanım oranı yüzde 79 oldu

Türkiye'de bu yıl itibarıyla 16-74 yaş grubundaki kişilerin internet kullanım oranı yüzde 79 olarak kayıtlara geçti.

Özellikle son yılarda akıllı telefon kullanımının bir hayli artması, günlük ortalama internet kullanım süresini de yukarılara doğru çıkardı.

Buna bir de koronavirüs pandemisinin neden olduğu karantina uygulamaları eklenince, internette geçirilen süreler rekor derecede arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2020" sonuçlarını açıkladı.

İNTERNET KULLANIMINDA ARTIŞ VAR

Araştırmaya göre, internet kullanım oranı 16-74 yaş grubundakilerde yüzde 79 oldu. Bu oran geçen yıl yüzde 75,3 olarak kayıtlara geçmişti.

İnternet kullanım oranı 16-74 yaş grubundaki erkeklerde yüzde 84.7, kadınlarda yüzde 73.3 olarak gerçekleşti.

Ayrıca ülke genelinde internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı yüzde 90,7'yi buldu. Bu oran geçen yıl yüzde 88,3 olarak kaydedilmişti.

GENİŞBANT İNTERNET ERİŞİMİNDE DE ARTIŞ VAR

Genişbant ile internete erişim sağlayan hanelerin oranı 2020 yılında yüzde 89,9 oldu. Buna göre hanelerin yüzde 50,8'i sabit genişbant bağlantı (ADSL, kablolu İnternet, fiber vb.) ile internete erişim sağlarken, yüzde 86,9'u mobil genişbant bağlantı ile İnternete erişim sağladı.

Genişbant İnternet erişim imkanına sahip hanelerin oranı bir önceki yıl yüzde 87,9 olarak kayıtlara geçmişti.