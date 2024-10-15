Uluslararası Uzay İstasyonu yolun sonuna geldi: Yerine Haven-2 geçecek

Haber Merkezi

Eski kripto para devi Jed McCaleb tarafından kurulan havacılık ve uzay şirketi Vast Space, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) yerini alması hedeflenen yeni bir uzay istasyonu projesini duyurdu.

Haven-2 adı verilen bu istasyon, Dünya yörüngesinin ticarileştirilmesi yarışında Jeff Bezos'un Blue Origin'i gibi devlerle rekabet edecek.

Haven-2, düşük Dünya yörüngesinde özel bir laboratuvar görevi görecek ve ziyaretçilerin mikrogravite araştırmaları yapmasına olanak sağlayacak.

Ayrıca NASA'nın uluslararası ortaklarının astronotlarını göndermesi için bir hedef olarak hizmet vermesi planlanıyor.

DÖRT MODÜLDEN OLUŞACAK

Haven-2, birbirine kenetlenebilen dört silindirik modülden oluşacak. Bu modüller bir araya gelerek eksiksiz bir istasyon oluşturacak.

Vast, Haven-2'nin ilk modülünü 2028 gibi yakın bir tarihte uzaya göndermeyi ve tamamen operasyonel hale getirmeyi hedefliyor. Bu, mevcut uzay istasyonunun 2031'de emekliye ayrılmasından önce gerçekleşmesi planlanan iddialı bir hedef.

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nutij emekliye ayırmayı planlasa da düşük Dünya yörüngesinde astronotların ziyaret edebileceği yerlerin olmaya devam etmesi için ticari şirketleri yeni nesil özel uzay istasyonları geliştirmeye çağırıyor.

Axiom Space., Blue Origin ve Starlab Space gibi şirketler, ticari uzay tesisleri tasarlamak için NASA tarafından anlaşmalar ve yüz milyonlarca dolarlık fonla ödüllendirildi.