Ünlü telefon markası satışlarını durduruyor! Akıllı telefon defterini kapatıyor

Teknoloji dünyasında bir dönemin efsanelerinden olan Sony, akıllı telefon pazarındaki sessiz gerileyişini sürdürüyor.

Finlandiya merkezli haber siteleri tarafından paylaşılan son gelişmeler, Japon teknoloji devinin Avrupa'daki varlığını ciddi ölçüde gözden geçirdiğini ortaya koydu.

Özellikle Sony Xperia serisi ile uzun yıllar sadık bir kullanıcı kitlesine hitap eden firma, artık bazı Avrupa ülkelerinde doğrudan faaliyet göstermeme kararı alıyor.

Finlandiya'nın önde gelen teknoloji haber portallarından SuomiMobiili, Sony'nin bu ülkedeki faaliyetlerine resmi olarak son verdiğini bildirdi.

SATIŞ YAPILAMAYACAK!

Sony yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, bundan böyle Finlandiya’da Xperia modellerinin satışı yapılmayacağı doğrulandı.

Sony, Finlandiya'daki çekilme kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Xperia 1 VII artık Finlandiya’da Sony üzerinden doğrudan satın alınamıyor. Ancak müşteri taleplerini ve pazarın kârlılığını sürekli değerlendiriyoruz. Bu süreçte, müşterilere daha sorunsuz bir satın alma deneyimi sunmak amacıyla çevrimiçi satış kanallarına odaklanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Uzmanlara göre bu hamle aslında Sony'nin akıllı telefon pazarından sessiz bir çekilme olabileceği anlamına geliyor.