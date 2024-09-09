Unutulan efsane telefonlar: Nokia 7610 "Unutulan efsane telefonlar" serimizin bu bölümünde, bir zamanlara damga vuran Nokia 7610 modeline yakından bakıyoruz.

Haber Merkezi

Teknolojideki hızlı gelişmelerle birlikte yeni telefonlar piyasaya sürülüyor ve eskileri hızla unutuluyor. Ancak bazı telefonlar vardır ki zamanı geçmiş olsalar da unutulmaz izler bırakırlar.

"Unutulan efsane telefonlar" serimizin bu bölümünde, Nokia'nın efsane modellerinden olan 7610'a yakından bakıyoruz.

NOKIA 7610 NELER SUNUYORDU

Cep telefon teknolojileri her geçen gün hızla gelişirken, bir zamanlar popüler olan birçok model hafızaların derinliklerine gömüldü. Bu modellerden biri de şüphesiz Nokia 7610.

Çıkış yaptığı dönemde oldukça sıra dışı bir tasarıma sahip olan Nokia 7610, özellikle gençler arasında büyük ilgi görmüştü. Yuvarlak hatları ve parlak yüzeyiyle dikkat çeken telefon, bir moda aksesuarı gibi kullanılıyordu.

O dönemde cep telefonlarında kamera pek yaygın değilken, Nokia 7610, 1 megapiksel kamerasıyla öne çıkmıştı. Bu, kullanıcıların anlık anlarını ölümsüzleştirmelerine olanak tanıyordu.

2,1 inç büyüklüğünde ve 176 x 208 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan telefon, Symbian 7.0s işletim sistemi ile birlikte geliyordu.

2024 yılının Mart ayında duyurulan Nokia 7610, 8 MB hafıza ve 900 mAh bataryaya sahipti.

NOKIA 7610 TÜM ÖZELLİKLER

İşletim Sistemi: Symbian OS v7.0s, Series 60 v2.0 UI

Ekran: 2.1 inç 176x208 piksel

Kamera: 1MP

Pil: 900mAh Li-Ion

Depolama: 8MB depolama, RS-MMC kart yuvası

Ağırlık & Kalınlık: 118g, 19mm kalınlık

Bekleme süresi: En fazla 250 saat

Konuşma süresi: En fazla 3 saat

2G Bantları: GSM 900 / 1800 / 1900 GSM 850 / 1800 / 1900

Bluetooth: v1.1