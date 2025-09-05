Uygun fiyatlı Redmi 15C tanıtıldı: İşte özellikleri

Xiaomi, uygun fiyatlı telefon arayan kullanıcılar için geliştirdiği yeni bütçe dostu modeli Redmi 15C'yi resmi olarak duyurdu.
Redmi 15C, geniş ekranı, büyük bataryası ve segmentine göre iddialı özellikleriyle dikkat çekiyor.
120 HZ EKRAN VE 6.000 MAH BATARYA
Cihazın 6,9 inç boyutundaki büyük LCD ekranı, bu fiyat segmentinde pek rastlanmayan 120 Hz yenileme hızı sunuyor.
33W hızlı şarj desteğine sahip 6.000 mAh kapasiteli bataryası ise uzun süreli bir kullanım ömrü vadediyor.
FİYAT VE DİĞER ÖZELLİKLER
Gücünü MediaTek Helio G81 Ultra işlemciden alan Redmi 15C, yapay zekâ destekli 50 MP'lik bir çift arka kamera kurulumuna sahip.
Telefonun 4 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip başlangıç versiyonunun fiyatı 119 dolar olarak açıklandı.