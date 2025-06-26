Uzay istasyonu, ter ve idrarı nasıl içilebilir suya dönüştürüyor

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yaşam, Dünya'daki kaynaklara sürekli erişim olmadan sürdürülebilirlik üzerine kurulu. Bu sürdürülebilirliğin en kritik ve en ilginç parçalarından biri de suyun geri dönüştürülmesi.

YAŞAM DESTEK SİSTEMİ HER DAMLAYI DEĞERLENDİRİYOR

ISS, gelişmiş bir Yaşam Destek Sistemi ile donatılmış durumda. Bu sistem, istasyon içindeki her türlü nemi, buna astronotların teri, nefesteki buhar ve hatta idrarı da dahil olmak üzere toplar.

Toplanan bu atık su, daha sonra bir dizi gelişmiş filtreden geçirilerek arıtılır. Bu süreç, tüm kirleticileri ve mikropları ortadan kaldırarak suyu yeniden içilebilir hale getirir.

Bu kapalı döngü ISS su geri dönüşümü sistemi, Dünya'dan sürekli olarak su taşımanın maliyetli ve lojistik olarak zor olması nedeniyle hayati bir öneme sahip.

Sistem sayesinde, istasyondaki suyun yaklaşık yüzde 98'i geri dönüştürülebiliyor.

Yani evet, astronotlar aslında bir gün önce ter veya idrar olarak vücutlarından attıkları suyun arıtılmış halini tekrar içiyorlar.

Bu teknoloji, gelecekteki uzun süreli Ay ve Mars görevleri için de kritik bir rol oynuyor.