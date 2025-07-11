Uzmanlar uyarıyor: Yapay zeka destekli dolandırıcılara dikkat

Amazon'un 2025 Prime Day indirimleri yaklaşırken, siber güvenlik firması McAfee, yapay zeka destekli dolandırıcılık girişimlerinde endişe verici bir artış olduğunu ortaya koyan yeni bir rapor yayımladı.

Rapor, 36 binden fazla sahte Amazon web sitesi ve on binlerce dolandırıcılık mesajının, tüketicileri hedef almak için gelişmiş teknoloji kullandığını gösteriyor.

YENİ NESİL TEHDİT: DEEPFAKE VİDEOLAR VE SAHTE BİLDİRİMLER

Dolandırıcıların kullandığı taktikler artık çok daha gelişmiş durumda; bunlara sahte ürünleri tanıtan "deepfake" influencer videoları ve teslimatlarla ilgili sahte Amazon bildirimleri de dahil.

Yapılan araştırmaya göre, tüketicilerin yüzde 39'a yakını şimdiden deepfake dolandırıcılıkları veya sahte ünlü destekleriyle karşılaştı.

GENÇLER RİSKİ ALTINDA

Araştırma, özellikle sosyal medya reklamlarından etkilenen 18-34 yaş arası alışveriş yapanların bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı en savunmasız grup olduğunu gösteriyor.

18-24 yaş aralığındakilerin yüzde 17'si ve 25-34 yaş aralığındakilerin yüzde 13'ü, önceki büyük indirim günlerinde dolandırıldıklarını bildiriyor.