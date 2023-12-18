Vücudundaki 52 çiple dünya rekoru kıran kadın: Anastasia Synn

Kaliforniya'da yaşayan 48 yaşındaki Anastasia Synn, vücuduna en teknolojik implantları yerleştiren kadın olarak Guinness Dünya Rekoru'nu elinde tutuyor.
Bu implantlar arasında şimdiye kadar bir insanın içine yerleştirilen en büyük mıknatıs da dahil olmak üzere, kadının vücudunda tam 52 adet çip var.
Ayrıca, kadının kulağın içinde ses yayan manyetik bir implant da var. Bakır kablo veya Bluetooth alıcısı sayesinde kafasının içini duyabiliyor ve başka birçok özel yeteneği de kullanabiliyor.
Kilitleri açabiliyor
Anastasia Synn, vücudundaki çipler sayesinde kilitleri ve bilgisayarları rahatlıkla açabiliyor. Çünkü implantlarının yaklaşık yarısı mikroçiplerden oluşuyor.
Synn'in sol elindeki implantlar ona bir nevi altıncı his veriyor. Kadın, mikrodalga fırınların çok fazla radyasyon sızdırıp sızdırmadığını anlayabiliyor ve herhangi bir güç kutusunun yeterli güç alıp almadığını belirleyebiliyor, hatta duvarın arkasındaki akım geçen kabloları bile hissedebiliyor.
Telefon görüşmesi yapabiliyor
En fazla çipe sahip insan rekorunu kıran kadın, aynı zamanda bu çipler sayesinde telefon görüşmesi yapabiliyor.
Synn, "Sol bileğimdeki kızımın telefonunu, sağ bileğimdeki ise eşimin telefonunu arıyor." diyor.
Riskleri de var
Mikroçiplerin vücutta bulunmasının doğası gereği, zaman zaman bunların çıkarılması gerekir.
Synn, implantların her birinin doğru çalıştığından emin olmak için izlenmesi gerektiğini söyledi.
Vücudundaki mikroçipler, derinin çok altına gömülmemeleri nedeniyle kolayca çıkarılabiliyor.
Anastasia, MR çekemiyor ve deneysel kaplamaları nedeniyle implantlarını arada bir çıkarıp incelemek zorunda kalmak gibi başka engellerle karşılaşıyor.
İmplant kaplamalarının bozulması, Anastasia'yı baskılı devre kartları, bakır tel ve neodimyum gibi toksik elementlere maruz bırakabilir.
Gözü yeni rekorlarda
Mikroçiplerin harika bir başlangıç noktası olduğunu çünkü yüzeysel olarak yerleştirilebileceğini ve gerektiğinde kolayca çıkarılabileceğini söylüyor.
Anastasia ayrıca, ileride yeni bir rekor daha kırmak istiyor ve şunları söylüyor:
Bir günde en fazla ameliyatla Guinness Dünya Rekorları kitabına girme unvanının iyi olacağını düşünüyorum, muhtemelen bunu yalnızca ben yapabilirim.
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