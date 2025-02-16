WhatsApp sohbet temaları özelliğini herkese açmaya başladı

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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini zenginleştirmek için yeni özellikler sunmaya devam ediyor.

Son olarak, Android ve iPhone kullanıcıları için yeni sohbet temaları kullanıma sunuldu. Bu yeni özellik sayesinde, kullanıcılar sohbetlerini renkli sohbet balonları ve yeni duvar kağıtları ile kişiselleştirebilecekler.

30 YENİ DUVAR KAĞIDI VE 22 HAZIR TEMA

WhatsApp, yakında 30 yeni duvar kağıdı seçeneğinin yanı sıra 22 önceden ayarlanmış tema sunacak.

Kullanıcılar, bu temaları tüm sohbetlerine veya sadece belirli bir sohbete uygulayabilecekler. Tema, yalnızca kullanıcı tarafından görülebilecek ve Kanallar'a da uygulanabilecek.

RENKLİ SOHBET BALONLARI

Kullanıcılar, sohbet balonlarının renklerini de değiştirebilecekler. Hem arka planı hem de baloncukları değiştiren temaların yanı sıra, sadece arka planı veya sadece baloncukları değiştiren temalar da mevcut olacak.

NASIL KULLANILIR

WhatsApp sohbet temalarını kullanmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

WhatsApp uygulamasını açın.

Ayarlar'a dokunun.

Sohbetler'e girin.

Varsayılan sohbet temasına dokunun.

Sohbet adına dokunun.

Sohbet temasına dokunun.

WhatsApp, yeni sohbet temalarını kullanıma sunmaya başladı. Özelliğin önümüzdeki haftalarda dünya genelindeki tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.