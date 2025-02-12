Xiaomi 15 ve 15 Ultra Avrupa fiyatları ortaya çıktı

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Xiaomi, önümüzdeki haftalarda Xiaomi 15 serisini küresel olarak piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Şirket, geçtiğimiz ekim ayında Çin'de Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro'yu tanıtmıştı. Ancak, küresel ürün serisinin standart Xiaomi 15 ve üst düzey Xiaomi 15 Ultra'yı içermesi bekleniyor.

Şimdi, yeni bir sızıntı bu modellerin uluslararası pazarlarda ne kadara mal olabileceğini ortaya koydu.

XİAOMİ 15 VE 15 ULTRA'NIN GLOBAL FİYATLARI

Güvenilir sızıntıcı billbil_kun'a göre, 512 GB depolama alanına sahip Xiaomi 15'in Avrupa'da 1.099 euroya fiyatlandırılacağı bildiriliyor.

Bu, Xiaomi 14 serisine oldukça yakın, ki bu biraz beklenmedik bir durum. Özellikle de Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun Çin'de gördüğü fiyat artışları göz önüne alındığında.

Doğruysa, bu küresel alıcılar için iyi bir haber olabilir. Sızıntı ayrıca, geçen yıl olduğu gibi, Xiaomi 15'in 1TB depolama seçeneğinin Çin dışında mevcut olmayabileceğini de öne sürüyor.

Xiaomi 15 Ultra'ya gelince, 512 GB varyantının Avrupa'da 1.499 euro fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor. Bu da yine selefinin lansman fiyatıyla örtüşüyor.

XİAOMİ 15 VE 15 ULTRA'NIN ÖZELLİKLERİ

Xiaomi 15, telefonun ağırlığını şaşırtıcı bir şekilde 2 gram azaltırken geliştirilmiş 5400 mAh pile sahip.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite çipi tarafından destekleniyor ve selefine benzer bir tasarım dilini koruyor.

Cihaz, 6.36 inç LTPO OLED ekrana ve üç 50 MP lense sahip Leica markalı bir kamera modülüne sahip.

Xiaomi 15 Ultra çok sayıda sızıntının konusu oldu. Çin sosyal ağı Weibo'da ortaya çıkan son bir görüntü, telefonun arka tasarımını gösteriyor. Tasarım Leica kameralarını taklit ediyor gibi görünüyor ve potansiyel olarak sınırlı sayıda üretilen bir model olabilir.

Özelliklere gelince, Xiaomi 15 Ultra'nın 200MP periskop sensörü, 50MP ana lens, 50MP geniş açılı lens ve 50MP telefoto lens içermesi bekleniyor.

Telefona 6000mAh'lik bir pil güç verebilir ve Xiaomi 15 gibi Ultra'nın da Snapdragon 8 Elite çipiyle çalıştırılması bekleniyor.