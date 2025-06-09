Xiaomi, HyperOS 3'ün adını HyperOS 26 olarak değiştirecek

Haber Merkezi

Apple'ın işletim sistemi adlandırma sistemini değiştirerek yıl bazlı bir numaralandırmaya geçeceği yönündeki söylentilerin ardından, benzer bir hamlenin Xiaomi'den gelebileceği iddia edildi.

İddialara göre şirket, Android 16 tabanlı yeni sürümünü HyperOS 3 yerine, HyperOS 26 olarak adlandıracak.

Bu değişikliğin temel amacı, pazarlamayı basitleştirmek ve kullanıcıların kafasındaki sürüm karmaşasını önlemek.

"26" eki, sürümün 2026 yılı için yayında olduğunu gösterecek ve anlaşılırlığı artıracak.

KULLANICILAR İÇİN FAYDALARI VE ZORLUKLARI

Yıl bazlı adlandırma sistemi, kullanıcıların her sürümün ne zaman yayınlandığını takip etmelerini kolaylaştırıyor. Bu durum, güncellemelerin anlaşılmasını basitleştirerek daha şeffaf bir yapı sunuyor.

Ancak bu strateji, şirkete de bazı zorluklar getiriyor. Xiaomi'nin, adlandırma sistemini takvim yılıyla senkronize tutmak için katı bir yıllık yayın döngüsüne bağlı kalması gerekecek, aksi takdirde isimlendirme karmaşası yaşanabilir.

BEKLENEN ÇIKIŞ TARİHİ

Eğer bu isimlendirme değişikliği gerçekleşirse, Android 16 tabanlı yeni Xiaomi HyperOS 26 sürümünün 2025 yılının sonlarında, ekim veya kasım aylarında piyasaya sürülmesi gerekecek. Konuyla ilgili daha fazla detayın lansman yaklaştıkça ortaya çıkması bekleniyor.