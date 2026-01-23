Xiaomi, Türkiye'deki REDMI satışlarından memnun: İşte fiyatlar

- Xiaomi, Türkiye'de REDMI Note 15 Serisi'ni piyasaya sundu ve yeni telefonlar hızla ilgi gördü.
- REDMI Note 14 Serisi, Türkiye'de en çok satan ürün serisi oldu.
- Xiaomi, Türkiye'yi stratejik pazar olarak görüyor ve Mijia markasını da Türk tüketicilerin beğenisine sunuyor.
Xiaomi, 15 Ocak'ta Türkiye lansmanını gerçekleştirdiği yeni REDMI Note 15 Serisi ile teknoloji severlerin karşısına çıktı.
Seri, 100 W hızlı şarj ve ters şarj gibi genellikle üst segmentte bulunan özelliklerle dikkat çekerken, 5G desteği de sunuyor.
REDMI NOTE 15 FİYATLARI
Serinin başlangıç modeli 16 bin 999 TL'den raflardaki yerini alırken, en üst model olan Pro+ 5G ise 32 bin 999 TL etiket fiyatına sahip.
Kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda geliştirilen modellerde, sıvı teması ve düşmelere karşı özel cam teknolojileri ile IP68 sertifikası da bulunuyor.
Öte yandan, REDMI Note 14 Serisi Türkiye’de Xiaomi’nin en çok satan ürün serisi konumunda.
XIAOMI SATIŞLARDAN MEMNUN
Türkiye'yi stratejik bir pazar olarak gören şirket, akıllı ev ürünleri markası Mijia'yı da ilk kez Türk tüketicilerin beğenisine sundu.
Xiaomi Türkiye Pazarlama Direktörü Wang Bing, HyperAI destekli teknolojilerle rekabetçi pazarda öne çıkmaya ve kullanıcıların ilk tercihi olmaya devam edeceklerini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:
100 W hızlı şarj gibi rakiplerin genellikle üst segmentte sunduğu teknolojilerin yanı sıra, HyperAI destekli yapay zekâ özelliklerinin de bu fiyat aralığında sunulması, REDMI Note 15 Serisi’nin en güçlü yönleri arasında yer alıyor.
Türkiye akıllı telefon pazarı bizim açımızdan stratejik ve son derece dinamik. Güçlü rakipler var, yeni markalar da pazara giriş yapıyor.
HyperOS ile entegre çalışan Mijia ürünleri sayesinde kullanıcılara uçtan uca bir akıllı ev deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Bu strateji, Xiaomi’nin ‘Human x Car x Home’ vizyonunun da bir parçası.