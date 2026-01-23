Xiaomi, Türkiye'deki REDMI satışlarından memnun: İşte fiyatlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Xiaomi, 15 Ocak'ta Türkiye lansmanını gerçekleştirdiği yeni REDMI Note 15 Serisi ile teknoloji severlerin karşısına çıktı.

Seri, 100 W hızlı şarj ve ters şarj gibi genellikle üst segmentte bulunan özelliklerle dikkat çekerken, 5G desteği de sunuyor.

REDMI NOTE 15 FİYATLARI

Serinin başlangıç modeli 16 bin 999 TL'den raflardaki yerini alırken, en üst model olan Pro+ 5G ise 32 bin 999 TL etiket fiyatına sahip.

Kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda geliştirilen modellerde, sıvı teması ve düşmelere karşı özel cam teknolojileri ile IP68 sertifikası da bulunuyor.

Öte yandan, REDMI Note 14 Serisi Türkiye’de Xiaomi’nin en çok satan ürün serisi konumunda.

XIAOMI SATIŞLARDAN MEMNUN

Türkiye'yi stratejik bir pazar olarak gören şirket, akıllı ev ürünleri markası Mijia'yı da ilk kez Türk tüketicilerin beğenisine sundu.

Xiaomi Türkiye Pazarlama Direktörü Wang Bing, HyperAI destekli teknolojilerle rekabetçi pazarda öne çıkmaya ve kullanıcıların ilk tercihi olmaya devam edeceklerini belirtti ve şu ifadeleri kullandı: