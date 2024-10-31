Xiaomi, yeni tablet modellerini duyurdu: İşte fiyatlar

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Xiaomi, son lansman etkinliğinde yeni akıllı telefonları Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun yanı sıra iki yeni tablet modelini de duyurdu: Pad 7 ve Pad 7 Pro.

Şık tasarımları ve güçlü özellikleriyle dikkat çeken bu tabletler, uygun fiyatlarıyla da iPad'e rakip olmayı hedefliyor.

İPAD'E BENZER TASARIM

Pad 7 ve Pad 7 Pro, Apple'ın iPad'ine oldukça benzeyen bir tasarıma sahip. Her iki tablet de manyetik kapaklar, klavyeler ve kalemler gibi çeşitli aksesuarları destekliyor.

Bu aksesuarlar, tabletlerle birlikte gelmiyor ve ayrı olarak satın alınması gerekiyor.

GÜÇLÜ ÖZELLİKLER

Pad 7 ve Pad 7 Pro, 3200 x 2136 çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ve 800 nit tepe parlaklığa sahip 11,2 inç LCD ekranlarla (3:2 en boy oranı) geliyor.

Her iki tablette de 8.850 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Pad 7, 45W kablolu hızlı şarj desteği sunarken, Pad 7 Pro ise 67W kablolu hızlı şarj ile geliyor.

İki tablet arasındaki temel farklardan biri kamera kurulumu. Pad 7, 13 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ön kameraya sahipken, Pad 7 Pro daha gelişmiş bir kamera sistemiyle geliyor. Pad 7 Pro'da 50 megapiksel ana kamera ve 32 megapiksel ön kamera bulunuyor.

Donanım açısından da Pad 7 Pro, daha güçlü bir cihaz. Pad 7 Pro, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemciyle çalışırken, Pad 7 ise Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 yonga setini kullanıyor.

DEPOLAMA SEÇENEKLERİ

Xiaomi, her iki tabletin de farklı depolama seçeneklerini sunuyor. Pad 7 ve Pad 7 Pro, 8/128 GB, 8/256 GB ve 12/256 GB modelleriyle satışa çıkacak.

Pad 7 Pro, daha fazla depolama alanı isteyen kullanıcılar için 12/512 GB seçeneğiyle de geliyor.

FİYATLAR

Xiaomi Pad 7 - 8 GB + 128 GB – 2000 yuan (280 dolar)

Xiaomi Pad 7 - 8 GB + 256 GB – 2300 yuan (320 dolar)

Xiaomi Pad 7 - 12 GB + 256 GB – 2600 yuan (365 dolar)

Xiaomi Pad 7 - Pro 8 GB + 128 GB – 2500 yuan (350 dolar)

Xiaomi Pad 7 - Pro 8 GB + 256 GB – 2800 yuan (390 dolar)

Xiaomi Pad 7 - Pro 12 GB + 256 GB – 3100 yuan (435 dolar)

Xiaomi Pad 7 - Pro 12 GB + 512 GB – 3500 yuan (490 dolar)

Yeni tabletlerin HyperOS 2.0 ile birlikte kutudan çıktığını ve ilerleyen bir tarihte dünya çapında satışa sunulacağını da belirtelim.