Xiaomi'nin en güçlü tableti Pad 7 Ultra tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Haber Merkezi

Xiaomi, tablet pazarındaki iddiasını Xiaomi Pad 7 Ultra ile bir üst seviyeye taşıdı. Şirketin bugüne kadarki en büyük tableti olma özelliğini taşıyan Xiaomi Pad 7 Ultra, 14 inçlik devasa OLED ekranı ile dikkat çekiyor.

Bu yeni model, aynı zamanda Xiaomi'nin "Ultra" etiketini taşıyan ilk tableti olmasıyla da öne çıkıyor.

YEPYENİ XRING O1 İŞLEMCİ VE İNCE TASARIM

Xiaomi Pad 7 Ultra, gücünü Xiaomi'nin kendi bünyesinde geliştirdiği ve Xiaomi 15S Pro modelinde de yer alan Xring O1 işlemciden alıyor.

Sadece 3,95 mm kalınlığındaki ultra ince çerçeveleriyle dikkat çeken tablet, 120W hızlı şarj destekli 12.000 mAh kapasiteli devasa bir bataryaya sahip. Tüm bu güçlü özelliklere rağmen cihaz, yalnızca 609 gram ağırlığında.

KAMERA VE BAĞLANTI SEÇENEKLERİ

Tabletin ekranının üst kısmında 32MP ön kamera bulunurken, arka tarafta ise 50MP çözünürlüğünde bir ana kamera yer alıyor.

Xiaomi Pad 7 Ultra, uzun süreli kullanım sunan 12.000 mAh pil kapasitesi ve 120W hızlı şarj desteğiyle kısa sürede tam şarj olabiliyor.

Bağlantı tarafında ise USB 3.2 Gen 2 (10Gbps), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC ve IR blaster gibi zengin seçenekler mevcut.

FİYAT VE DEPOLAMA

Xiaomi Pad 7 Ultra, farklı depolama ve RAM seçenekleriyle sunuluyor. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunan model 5.700 yuan (yaklaşık 791 dolar), 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunan model 6.000 yuan (yaklaşık 833 dolar) ve en üst düzey 16 GB RAM ile 1 TB depolama alanı sunan model ise 6.800 yuan (yaklaşık 944 dolar) fiyat etiketine sahip.