Yapay zeka, sesinizden Alzheimer riskini tahmin ediyor

Haber Merkezi

Alzheimer hastalığı, günümüzde milyonlarca insanı etkileyen ve henüz kesin bir tedavisi olmayan ciddi bir nörolojik rahatsızlık.

Erken teşhis, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak ve yaşam kalitesini korumak için büyük önem taşıyor.

Boston Üniversitesi'ndeki bilim insanları, yapay zeka teknolojisi kullanarak Alzheimer riskini tahmin etmede çığır açan bir adım attılar.

Geliştirdikleri algoritma, hafif bilişsel bozukluğu (MCI) olan kişilerin konuşma kalıplarını analiz ederek Alzheimer'a dönüşme ihtimalini yüzde 78,5 doğrulukla tahmin edebiliyor.

KONUŞMA KALIPLARI ALZHEIMER'IN HABERCİSİ OLABİLİR

Araştırmacılar, 1.000'den fazla kişiden alınan ses kayıtlarını kullanarak bir yapay zeka modeli eğitti. Bu model, 63-97 yaş aralığındaki 166 MCI hastasının ses kayıtlarının yazıya dökülmesiyle daha da geliştirildi.

Yapay zeka, bilişsel işlevleri azalan 90 kişinin Alzheimer hastalığına yakalanmasını sağlayacak işaretleri tespit etmeyi başardı.

ALGORİTMA NASIL ÇALIŞIYOR?

Eğitilen algoritma, daha önce hiç karşılaşmadığı konuşma örneklerinin transkriptlerinden Alzheimer riskini tahmin etmek için kullanılıyor.

Yaş ve cinsiyet gibi faktörler de hesaba katılarak nihai bir risk puanı oluşturuluyor. Bu puan, kişinin Alzheimer'a yakalanma olasılığını gösteriyor.

ERKEN TEŞHİS NEDEN ÖNEMLİ

Alzheimer'ın henüz kesin bir tedavisi olmasa da erken teşhis hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak ve yaşam kalitesini korumak için önemli.

Erken teşhis sayesinde hastalar, Alzheimer'ı bir dereceye kadar yönetmeye yardımcı olabilecek tedavilere daha erken başlayabilirler.

Ayrıca, erken teşhis edilen hastalar klinik çalışmalara katılarak yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunabilirler.

UCUZ VE KOLAY UYGULANABİLİR BİR TEST

Bu yeni yaklaşımın en büyük avantajlarından biri, hızlı, ucuz ve kolay uygulanabilir olması.

Herhangi bir özel ekipmana ihtiyaç duyulmadan, sadece ses kaydı alınarak Alzheimer riski tahmin edilebiliyor. Gelecekte, bu teknoloji akıllı telefon uygulamaları aracılığıyla bile kullanılabilir hale gelebilir.