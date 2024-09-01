Yeni akıllı maske, kullanıcılarının nefesini analiz ederek sağlıklarını takip ediyor Yeni geliştirilen sensörlü maske, kullanıcılarının nefesinden sağlık analizi yapabiliyor. Üstelik, böyle bir maskenin malzeme maliyetinin yalnızca 1 dolar olduğu açıklandı.

Haber Merkezi

Birçok insan, ya sahip oldukları virüsleri yaymaktan kaçınmak ya da solunum yolu sorunlarını yönetmek için düzenli olarak maske takmaya devam ediyor.

Deneysel yeni bir maske, kullanıcının sağlık durumunu kontrol etmek için nefesini analiz ederek işleri bir adım öteye taşıyor.

California Teknoloji Enstitüsü'ndeki Prof. Wei Gao ve meslektaşları tarafından geliştirilen EBCare isimli maske, KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı), astım ve koronavirüs sonrası enfeksiyonlar gibi solunum yolu rahatsızlıklarını izlemek için tasarlandı.

MASKE NASIL ÇALIŞIYOR

EBCare, diğer akıllı maskelerin aksine kullanıcının nefesinin hızı, sıcaklığı veya nemi gibi özellikleri takip etmez.

Bunun yerine maske, nefesteki belirleyici kimyasalları belirlemeye odaklanarak bu biyobelirteçlerin seviyeleri hakkında okumalar sağlar.

Kullanıcı nefes verdikçe, nefesindeki su damlacıkları sıvı forma yoğunlaşır. Bu sıvı daha sonra kılcal etki yoluyla bir dizi mikro-akışkan kanala çekilir ve bu kanallar onu bir rezervuara taşır.

Daha sonra bu rezervuardaki sensörler sıvıyı analiz eder ve her biri belirli bir kimyasalı algılamak üzere ayarlanır.

Duyusal veriler, sonuçları gerçek zamanlı olarak görüntüleyen kullanıcının akıllı telefonundaki bir uygulamaya kablosuz olarak iletilir.

HASTALARDA TEST EDİLDİ

Astım ve KOAH hastalarında yapılan testlerde EBCare maskesi, hava yollarının iltihabıyla ilişkili bir bileşik olan ekshale nitrit seviyelerini doğru bir şekilde tespit etti.

Ayrıca, kandaki üre seviyelerine karşılık gelen ekshale amonyum seviyelerini ölçmede de başarılı oldu.

Maske, nefesteki alkol yoluyla kan alkol seviyelerini bile doğru bir şekilde ölçebildi ve bu da elektronik alkolmetrelere daha ucuz bir alternatif olarak kullanılabileceğini gösteriyor.

Uzmanlar, cihazın ticari ölçekte üretilmesi halinde yalnızca 1 dolarlık malzeme maliyetine sahip olacak şekilde tasarlandığını belirtiyor.