Yerli haberleşme cihazı projesi hız kazanıyor

AA & Ensonhaber

Maliye Bakan Yardımcısı ve Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu, İş Konseyi’ni ziyaret ederek proje hakkında bilgi aldı ve gereken tüm desteği sağlayacaklarını ifade etti.

TOGG'dan sonra en önemli yerli ve milli girişimlerden biri olarak kabul edilen yerli yazılım tabanlı haberleşme cihazı projesinde çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Maliye Bakan Yardımcısı ve Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu, Otonomi'deki merkezinde Türk Dünyası İş Konseyi'ni ziyaret ederek projeler hakkında bilgi aldı. İş Konseyi Başkanı Aydın Erkoç ve konsey üyeleri tarafından karşılanan Hatipoğlu, bu milli girişimin önemini vurguladı ve projeye her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti.

Farklı sektörlerden iş insanlarının katıldığı toplantıda sektörel sorunlar masaya yatırılırken, Hatipoğlu uygulanan ekonomik program hakkında bilgi paylaştı. Programın her geçen gün olumlu yönde ilerlediğini ve özellikle yılbaşından sonra ekonomide rahatlama beklendiğini ifade etti. Hatipoğlu ayrıca, stratejik öneme sahip güvenlik projelerinin hayati olduğuna dikkat çekerek, Türk Dünyası İş Konseyi tarafından yürütülen yerli yazılım tabanlı haberleşme cihazı projesine desteklerinin tam olduğunu belirtti.

ERKOÇ: HABERLEŞME ALANINDA ÖNEMLİ BİR ATILIM OLACAK

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) ve Otonomi Başkanı olan Türk Dünyası İş Konseyi Başkanı Aydın Erkoç, tüm üyelerle büyük bir heyecan içinde çalışmalara devam ettiklerini ifade ederek desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu. Erkoç, daha önce Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ile konuyla ilgili gerçekleştirdikleri görüşmeyi anımsatarak, devletin bu desteklerinin büyük bir değer taşıdığını belirtti.

Erkoç şunları söyledi:

Dünya olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz, ülkemiz için milli projelerin öneminin daha da arttığı bir süreçteyiz. Bizler vatanımıza, milletimize fayda sağlamak; ekonomiye ve en önemlisi güvenliğimize katkı sağlayacak projelere imza atmak istiyoruz. Ahilik kültüründen ilham alarak, bu ortak hedef için el birliğiyle çalışan iş insanlarımızla güçlerimizi birleştirdik. Devlet büyüklerimizin de desteğiyle, bu yolda gece gündüz demeden çalışmaya kararlıyız. İnşallah yerli otomobilimiz TOGG gibi, bu proje de haberleşme alanında ülkemiz için önemli bir adım olacak.

LANSMAN TOPLANTISI İLE TANITILACAK

Erkoç, günümüzde savaşların giderek daha fazla teknolojiye dayalı hale geldiğine dikkat çekerek, bu sebeple teknolojilerin millileştirilmesinin kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Erkoç, önümüzdeki günlerde düzenlenecek tanıtım toplantısında projenin detaylarının paylaşılacağını ifade ederek şöyle konuştu: