Yıldızlararası nesne 3I/ATLAS, gezegen savunma sistemlerini tehdit ediyor

Güneş sistemimizin dışından gelen gök cisimlerinin gezegenimiz için oluşturduğu tehdit, Michigan Eyalet Üniversitesi'nden Darryl Seligman liderliğindeki yeni bir çalışmayla mercek altına alındı.

Araştırma, galaksi genelindeki kırmızı cüce yıldızlardan (M yıldızları) gelen verileri kullanarak bu cisimlerin olası yörünge ve hızlarını inceledi.

BAHAR MEVSİMİNDE RİSK ARTIYOR

Çalışmada 10 milyar örnek nesne simüle edilerek yaklaşık 10 bin olası çarpma noktası belirlendi.

Araştırmacılar, Dünya'nın Güneş'in tepe noktasına baktığı bahar mevsiminin, daha hızlı çarpmalar için potansiyel taşıdığını ve insan nüfusunun yoğun olduğu kuzey yarımkürenin biraz daha yüksek risk altında olabileceğini ortaya koydu.

3I/ATLAS İLE KÜRESEL TATBİKAT BAŞLADI

Resmi adı C/2025 N1 olan yıldızlararası kuyruklu yıldız 3I/ATLAS, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Asteroit Uyarı Ağı (IAWN) tarafından yürütülen bir gezegen savunma kampanyasının merkezine yerleştirildi.

Bu nesnenin benzersiz yörüngesi ve yapısı, uzmanlara izleme yöntemlerini geliştirme ve küresel hazırlığı test etme fırsatı sunuyor.

2026'YA KADAR GÖZLEM SÜRECEK

IAWN, 3I/ATLAS için resmi gözlem aralığını 27 Kasım 2025 ile 27 Ocak 2026 tarihleri arasında belirledi.

Bu süre zarfında dünya çapındaki gözlemevleri, kuyruklu yıldızların hassas ölçümlerini yaparak gezegen savunma sisteminin yeteneklerini zorlu bir sınavdan geçirecek.