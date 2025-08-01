Yıllardır bekleniyordu: Katlanabilir iPhone için çıkış tarihi ve fiyat bilgisi sızdırıldı

Apple'ın katlanabilir akıllı telefon pazarına ne zaman gireceği merakla beklenirken, JPMorgan analistlerinden ilk somut tahminler geldi.

Yatırımcı notuna göre, ilk katlanabilir iPhone 2026 yılında, iPhone 18 serisinin bir parçası olarak gelebilir.

KİTAP TARZI TASARIM VE KIRIŞIKSIZ EKRAN

Cihazın, Samsung'un Galaxy Z Fold serisine benzer şekilde kitap tarzı bir tasarıma sahip olması bekleniyor.

Analistler, telefonun 7,8 inçlik bir iç ve 5,5 inçlik bir dış ekrana sahip olacağını ve en önemlisi iç ekranın "kırışıksız" olacağını öngörüyor.

8K VİDEO VE MAGSAFE ŞARJ

Diğer iddialar arasında, 8K video kayıt yeteneğine sahip üst düzey bir kamera sistemi ve MagSafe kablosuz şarj desteği yer alıyor.

Cihazın başlangıç fiyatının ise yaklaşık 1.999 dolar olacağı tahmin ediliyor.