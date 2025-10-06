Yollar artık kendi raporunu sunacak: Akıllı asfalt geliştirildi

Alman bilim insanları, asfalt yolların durumunu içeriden izlemek için tasarlanmış, elektronik kumaştan yapılmış gömülü bir katman geliştirdi.

Bu yeni akıllı asfalt teknolojisi, yol bakımını daha verimli hale getirme potansiyeli taşıyor.

SENSÖRLÜ KUMAŞ NASIL ÇALIŞIYOR

Fraunhofer Enstitüsü tarafından geliştirilen malzeme, keten lifleri ile iç içe geçmiş, 1 mm'den ince, elektriksel olarak iletken bir sensör telinden oluşuyor.

Bu kumaş, yol inşa edilirken asfaltın temel katmanına seriliyor.

Zamanla asfaltta oluşan çatlaklar, sensör teline baskı uygulayarak telin elektrik direncini değiştiriyor.

Yol kenarındaki bir ölçüm ünitesi bu değişimi algılayarak, yapay zeka algoritmaları sayesinde hasarın boyutunu belirleyebiliyor ve gelecekteki ilerlemesi hakkında bir tahmin sunabiliyor.

AMAÇ DAHA VERİMLİ BAKIM PLANLAMASI

Mevcut yöntemlerde yolları kapatıp karot örnekleri almak gerekirken, bu yeni teknoloji sürekli ve tahribatsız bir izleme imkanı sunuyor.

Fraunhofer'dan araştırmacı Christina Haxter, amacın yolların ömrünü uzatmak değil, durumlarını izleme çabalarını iyileştirerek daha uzun vadeli bakım planlaması yapabilmek olduğunu belirtiyor.

Bu akıllı asfalt teknolojisi, şu anda Almanya'daki bir endüstriyel yolda test ediliyor.