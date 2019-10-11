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Terör yandaşları İHA muhabirine saldırdı

İHA muhabiri ve kameramanı, Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü yandaşları tarafından darp edilerek, telefonu gasbedildi.

İHA | 11.10.2019 - 23:57..
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İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Beril Solmuşgül ve kameraman Murat Başal, sınır ötesinden havan toplarının düştüğü Mardin'in Nusaybin ilçe merkezinde gelişmeleri takip etmek isterken, terör örgütü yandaşları tarafından sözlü hakarete uğradı.

"SİZLER YÜZÜNDEN"

Yaşadığı dehşet verici olayla ilgili konuşan Beril Solmuşgül, Nusaybin merkezde havan topu düştüğü yere haber takibi için geldiklerini söyledi. Solmuşgül, “Köşede bekliyorduk. Beklerken, oradan geçen bir kişi, ‘Bu havan topları sizin suçunuz, sizler de yere yatıyorsunuz bu suça ortak oluyorsunuz. Sizler yüzünden bunlar oluyor.’' diyerek üzerimize yürüdü.

Mardin'de terör yandaşları İHA muhabirine saldırdı VİDEO

TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR

Beril Solmuşgül, "Olay sonrası gerginlik olmaması adına bölgeden ayrılmak isterken, plakasını aldığımız araçtan inen iki kişi, önce sırtıma tekme attı, ardından yüzüme yumruk atıp telefonumu alarak kayıplara karıştı. Bu sırada bana ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu.” dedi.

Terör yandaşları İHA muhabirine saldırdı


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