Uçak kazasından geriye kalan acı hikaye

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında, 3 kişi hayatını kaybetti.
Ölenlerden diş hekimi Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Eşi Gökhan Koçar ve aile yakınlarının teslim aldığı cenaze, Küçükçekmece'deki gasilhaneye götürüldü. Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi, yarın Tekirdağ Malkara'da toprağa verilecek.
BİRLİKTE GELECEKLERDİ
İzmir'de yaşayan Zehra Bilgi Koçar'ın, diş hekimliği yaptığı öğrenildi. Kocası Gökhan Koçar ile 2019 yılının Temmuz ayında evlenen Koçar, eşiyle beraber hafta sonu tatili nedeniyle İzmir'den İstanbul'a seyahat planladı.
EŞİNİN İŞİ ÇIKTI, ERKEN GELDİ
Ticaret Bakanlığı'nda müfettiş olan Gökhan Koçar'a İstanbul'da görev çıkınca Gökhan Koçar, daha önce İstanbul'a gelmek zorunda kaldı.
KAZADA HAYATINI KAYBETTİ
Dün akşam saatlerinde İzmir'den İstanbul'a gelen Zehra Bilgi Koçar, uçak kazasında hayatını kaybetti.