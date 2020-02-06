1 Elazığ'da okullar 17 Şubat'ta açılacak Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da tüm okullar, Malatya'nın ise 3 ilçesinde bulunan okulların açılması 17 Şubat'a ertelendi.

2 Uçak kazasından geriye kalan acı hikaye Eşi Zehra Bilgi Koçar ile tatil planı yapan Gökhan Koçar, işi çıkınca biletini yaktı, başka bir uçakla İstanbul'a geldi. Zehra Bilgi Koçar ise kazada yaşamını yitirdi.

3 Hazal Kaya: Çok dövüyorlar kadınları Ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medyada gelen “kilo” eleştirilerine isyan etti.

4 Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı Narkotik ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

5 Abdülkadir Ömür'den iyi haber geldi Tedavisi tamamlanan Abdülkadir Ömür'ün bireysel olarak çalışmalara başladığı ve 25. haftada sahalara döneceği öğrenildi.

6 Van'da çığ felaketi: Can kaybı 39'a yükseldi Van'da çığ altında kalanlar için arama çalışmaları devam ediyor. Sabah saatlerinde yeniden başlayan çalışmalarda, bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.