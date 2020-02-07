UKOME toplantısından zam kararı çıktı

Son dönemde üst üste gelen zamlara bir yenisi daha eklendi.

İstanbul'da taksi ve minibüs ücretlerine yapılan zamların ardından şimdi de İETT'ye yüzde 35 zam geldi.

2,60'TAN 3,50'YE ÇIKIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti 2.60 TL'den 3.50 TL'ye yükseltilmesi için karar alındı.

3 YILDIR ZAM YOK

3 yıldır toplu taşıma ücretlerine zam yapılmadığını ifade eden esnaf temsilcileri, UKOME toplantısında elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapılmasını talep etti.

Yapılan oylama sonucu, oy çokluğu ile elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapılmasına karar verildi.

Zam İBB'nin onayının ardından yürülüğe girecek.