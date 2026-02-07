Adıyaman’da deprem şehitliğini ziyaret eden aileler duygusal anlar yaşadı

- Asrın felaketinin 3. yıl dönümünde Adıyaman'da deprem şehitliğinde duygusal anlar yaşandı.
- Vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret edip dualar etti.
- Acılarının tazeliğini koruduğunu belirten ziyaretçiler, sevdiklerini kalplerinde yaşattıklarını söyledi.
Asrın felaketinin üzerinden 3 yıl geçti.
6 Şubat depremleri sonucu binlerce vatandaşın enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği Adıyaman’da, depremin 3. yıl dönümünde mezarlıklar ziyaretçilerle doldu.
DUALAR OKUNDU
Depremzedeler hayatını kaybeden yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti.
ACILAR HALA TAZE
Depremin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen acılarının taze olduğunu dile getiren vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarını her daim kalplerinde taşıdıklarını ve unutmayacaklarını vurguladı.