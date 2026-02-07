Abone ol: Google News

Adıyaman’da deprem şehitliğini ziyaret eden aileler duygusal anlar yaşadı

Kentte Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde binlerce vatandaş deprem şehitliğini ziyaret ederken bazı vatandaşlar kabir başlarında gözyaşlarını tutamadı.

  • Asrın felaketinin 3. yıl dönümünde Adıyaman'da deprem şehitliğinde duygusal anlar yaşandı.
  • Vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret edip dualar etti.
  • Acılarının tazeliğini koruduğunu belirten ziyaretçiler, sevdiklerini kalplerinde yaşattıklarını söyledi.

Asrın felaketinin üzerinden 3 yıl geçti. 

6 Şubat depremleri sonucu binlerce vatandaşın enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği Adıyaman’da, depremin 3. yıl dönümünde mezarlıklar ziyaretçilerle doldu.

DUALAR OKUNDU

Depremzedeler hayatını kaybeden yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti.

ACILAR HALA TAZE

Depremin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen acılarının taze olduğunu dile getiren vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarını her daim kalplerinde taşıdıklarını ve unutmayacaklarını vurguladı.

