Adıyaman’da deprem şehitliğini ziyaret eden aileler duygusal anlar yaşadı

Asrın felaketinin üzerinden 3 yıl geçti.

6 Şubat depremleri sonucu binlerce vatandaşın enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği Adıyaman’da, depremin 3. yıl dönümünde mezarlıklar ziyaretçilerle doldu.

DUALAR OKUNDU

Depremzedeler hayatını kaybeden yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti.

ACILAR HALA TAZE

Depremin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen acılarının taze olduğunu dile getiren vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarını her daim kalplerinde taşıdıklarını ve unutmayacaklarını vurguladı.