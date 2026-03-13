Çoban salata tadında: Banmalık güllaç salatası tarifi

Güllaçtan salata olur mu demeyin.

Ramazan sofralarının geleneksel tatlısı olan güllaç, bu kez farklı ve şaşırtıcı bir tarifle karşımıza çıkıyor.

Tatlı olarak bilinen güllaç yaprakları, sebzeler ve zeytinyağı ile bir araya gelerek çoban salata tadında tuzlu bir lezzete dönüşüyor.

Pratik hazırlanışı ve hafif yapısıyla dikkat çeken bu tarif, iftar sofralarında değişiklik arayanlar için alternatif bir seçenek sunuyor.

İşte, çoban tadında güllaç salatası...

GÜLLAÇ SALATASI TARİFİ

Güllaç yapraklarını küçük parçalara bölerek bir kaba alın.

Üzerine çok az su serpip yumuşamasını sağlayın.

Domatesleri, salatalığı ve köy peynirini küçük küpler halinde doğrayın. Taze soğanın yeşil kısmını ince ince kıyın.

Ayrı bir kapta zeytinyağı, domates salçası ve kırmızı biberi karıştırarak sos hazırlayın. Ardından doğranmış sebzeleri ve peynirleri güllaç yapraklarının üzerine ekleyin. Hazırladığınız sosu da karışıma ilave edip nazikçe karıştırın.

Servis tabağına alınan güllaçlı karışım, çoban salata tadında farklı ve pratik bir lezzet olarak sofralarda yerini alıyor.