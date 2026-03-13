Sosyal medyayı esir alan yeni akım: “Bebot” makyajı! İşte yapılışı ve püf noktaları

Sosyal medyada her geçen gün yeni bir akım gündeme geliyor.

Son dönemin en çok konuşulan trendlerinden biri de Bebot akımı oldu.

Özellikle kısa video platformlarında hızla yayılan bu trend, oyuncak bebek görünümünü andıran makyaj tarzıyla dikkat çekiyor.

TikTok ve Instagram’da paylaşılan içeriklerin milyonlarca izlenmeye ulaşmasının ardından kullanıcılar “Bebot ne demek?”, “Bebot akımı nedir?” ve “Bebot makyajı nasıl yapılır?” sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

İşte viral olan bu akımın detayları:

BEBOT NEDİR?

Aslında kökeni yıllar öncesine dayanan “Bebot” kelimesi, Filipinler’de konuşulan Tagalog dilinde “güzel kadın”, “çekici kız” veya “fıstık” anlamında kullanılan bir argo ifade olarak biliniyor.

Terim, 2000’li yılların başında popüler kültürde yaygınlaşmış ve özellikle müzik dünyasında da sıkça duyulmuştu.

Günümüzde ise “Bebot”, sosyal medya sayesinde farklı bir anlam kazanarak yeniden popüler hale geldi.

TikTok başta olmak üzere çeşitli platformlarda kullanıcılar, 2000’ler tarzını yansıtan makyaj ve moda kombinleri ile bu akıma katılıyor.

BEBOT MAKYAJI NASIL YAPILIR?

Bebot makyajı, 2000'li yılların başındaki Filipinli "baddie" (çekici ve iddialı kadın) estetiğini günümüze taşıyan nostaljik bir akımdır. Bu tarzda amaç, dönemin popüler "sert ama çekici" görünümünü yakalamaktır.

Gerekli olan malzemeler:

2000'lerin meşhur olan çok ince ve kavisli kaşlarını çizmek için ince bir kaş kalemi

Dönemin ikonik buzlu (frosted) görünümünü veren gümüş ve buz mavisi tonlarında farlar

Dudak çerçevesini belirginleştiren kahve tonlu bir kalem ve üzerine ayna parlaklığı veren şeffaf Lip Gloss.

Tarzın ikonik tamamlayıcısı, devasa halka küpeler.

Adım adım Bebot Makyajı yapılışı

Mat bir görünüm için cildinizi nemlendirin ve ardından makyaj bazı (primer) uygulayın.

Cilt tonunu eşitlemek için orta kapatıcılıkta bir fondöten sürün ve göz altlarını aydınlatın.

Kaşlarınızı daha ince ve kavisli gösterecek şekilde kaş kalemiyle doldurun.

Göz kapaklarına gri veya gümüş tonlarında metalik far sürün. Göz pınarlarını beyaz kalemle aydınlatın.

Gözleri daha çekik göstermek için ince ve uzun bir eyeliner çekin, ardından bol miktarda maskara uygulayın.

Kahverengi bir dudak kalemiyle dudakları çerçeveleyin ve iç kısmını daha açık tonlu ruj ya da şeffaf lip gloss ile doldurun.