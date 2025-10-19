Aksaray'da yaşlı adamın park yerini unuttuğu aracını polis 2 dakikada buldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aksaray'da aracını yıllardır aynı alana park eden 81 yaşındaki Mehmet Hikmet Terzioğlu, dün gece park ettiği alanın şeritle çevrilmesi üzerine aracını evinin bir arka caddesi olan Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ne park etti.

Bugün aracını almak için evinden çıkıp caddede bıraktığı yeri unutup yıllardır koyduğu boş alana geldiğinde aracını göremeyen Mehmet Hikmet Terzioğlu, endişelenerek aracını aramaya başladı.

ARACINI BULAMADI: POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Bir süre kendi imkanlarıyla aracını arayan Terzioğlu, bulamayınca polisten yardım istedi.

Israrla aracının koyduğu yerde olmadığını belirterek kaybolduğunu belirten Terzioğlu, polis ekiplerine araç plakasını verip bulmalarını istedi.

POLİS ÇEVREDE ARAMA YAPTI

Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, aracı trafik ekiplerinin de çekmediğini tespit etti.

Bunun üzerine yaşlı adamın aracını koyduğu yeri unutmuş olabileceğini öngören İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevrede arama yaptı.

2 DAKİKA İÇERİSİNDE BULUP TESLİM ETTİLER

2 dakika içinde arka caddede aracı bulan polis ekipleri, hemen geri dönerek yaşlı adamı aracının bulunduğu yere götürdü.

Araç burada sahibine teslim edilirken Terzioğlu, polis ekiplerine teşekkür etti.