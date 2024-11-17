Almanya'dan bisikletle yola çıkan gencin bir sonraki durağı İzmir

İHA
Almanya'nın başkenti Berlin'den bisikletiyle yola çıkan 20 yaşındaki Moritz Burgmeier, dünya turunu sürdürüyor.
Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk ve Yunanistan'ı geçen Moritz Burgmeier, son olarak Türkiye'ye geldi.
SOSYAL MEDYADAN TANIŞTIĞI ARKADAŞLARIYLA KALIYOR
Geldiği ülkelerin tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret eden, yemeklerinin tadına bakan Burgmeier, gittiği yerlerde sosyal meydadan tanıştığı arkadaşlarında kalıyor.
2 bin 500 kilometre yol kat ederek Bursa'ya gelen Burgmeier, 1 gece konakladıktan sonra tekrardan yola çıkacak.
Bisikletiyle dünyayı gezmeyi hedefleyen Moritz Burgmeier'in bir sonraki durağı İzmir olacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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